Son dakika haberleri | VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) şubat vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, güne yükselişle başlamasının ardından 2.255 puanda dengelendi.

Şubat vadeli endeks kontratı, açılışta en yüksek 2.260,50 puanı görmesinin ardından, önceki normal seans kapanışının yüzde 1,1 üzerinde 2.255,00 seviyesinden işlem görüyor.

Dün, satış ağırlıklı bir seyir izleyen endeks kontratı, normal seansı önceki kapanışının yüzde 1,8 altında 2.231,25 puandan tamamladı. Endeks kontratı akşam seansında ise yatay seyretti.

Analistler, Rusya ile Ukrayna arasındaki gerilimle birlikte para politikalarının geleceğine ilişkin belirsizliklerin küresel pay piyasalarında oynaklığı artırdığını söyledi.

Bugün, ABD Merkez Bankası (Fed) ve Avrupa Merkez Bankası (ECB) yetkililerinin sözle yönlendirmelerinin yatırımcıların odağına yerleştiğini kaydeden analistler, Rusya ile Ukrayna arasındaki gerilime yönelik açıklamaların piyasalarda oynaklığın sürmesine neden olabileceğini ifade etti.

Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin bilanço açıklamalarının devam ettiğini kaydeden analistler, bu dönemde hisse ve sektör bazlı ayrışmaların öne çıkabileceğini dile getirdi.

Dün açıklanan finansal sonuçlara göre, Koç Holding 2021 yılında konsolide net karını 15,2 milyar liraya, Türkcell ise 5 milyar liraya çıkararak beklentileri aştı.

Koç Holding ve Türkcell'in payları vadeli işlemlerde yüzde 0,6 artışla işlem görüyor.

Analistler, bugün ayrıca yurt içinde konut satış istatistikleri ve tüketici güven endeksi, yurt dışında Avro Bölgesi'nde tüketici güven endeksi ve ABD'de 2. el konut satış verilerinin izleneceğini aktararak, teknik açıdan endeks kontratında 2.300 seviyesinin direnç, 2.230 ve 2.200 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.