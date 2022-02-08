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Son dakika haberleri... VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı

AA, Murat Aslan - Ekonomi
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Son dakika haberleri... VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı

Son dakika gelişmesine göre Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) şubat vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, güne yükselişle başlamasının ardından 2.237 puanda dengelendi.

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) şubat vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, güne yükselişle başlamasının ardından 2.237 puanda dengelendi.

Şubat vadeli endeks kontratı, açılışta en yüksek 2.244,50 puanı görmesinin ardından, önceki normal seans kapanışının yüzde 0,2 üzerinde 2.237,00 seviyesinden işlem görüyor.

Dün güçlü yükseliş eğiliminde hareket eden endeks kontratı, normal seansı önceki kapanışının yüzde 4,2 üzerinde 2.232,00 puandan tamamladı. Endeks kontratı akşam seansında da yükselişine devam ederek 2.240,25 puana çıktı.

Analistler, şahinleşen merkez bankaları ve artan jeopolitik risklerle küresel piyasalardaki yön arayışının devam ettiğini ancak yurt içi piyasalarında dünkü alıcılı seyrin bugün de etkisini sürdürdüğünü bildirdi.

Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin bilanço açıklamalarının yoğunlaştığına dikkati çeken analistler, bu dönemde hisse bazlı oynaklıkların artabileceğini dile getirdi.

Analistler, bugün Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin, Londra'daki temaslarına ilişkin haber akışının yatırımcıların odağında bulunduğunu belirterek, veri takviminde ise ABD'de dış ticaret verilerinin bulunduğunu kaydetti.

Teknik açıdan endeks kontratında 2.280 seviyesinin direnç konumunda olduğunu ifade eden analistler, 2.200 puanın destek olarak takip edileceğini söyledi.

AA / Murat Aslan - Ekonomi

Borsa İstanbul, Ekonomi, Haber

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