VİNÇ İLE ÇARPIŞAN ÇEKİCİ KAMYONETİN SÜRÜCÜSÜ ÖLDÜ

ÇORUM'da kavşakta vinç ile çarpışan çekici kamyonetin sürücü Ahmet Dilsiz (50), hayatını kaybetti.

ÇORUM'da kavşakta vinç ile çarpışan çekici kamyonetin sürücü Ahmet Dilsiz (50), hayatını kaybetti.

Kaza, dün akşam saatlerinde Çorum-Ankara kara yolundaki kavşakta meydana geldi. Bekir Münir Deniz yönetmindeki 19 EY 609 plakalı vinç, Ahmet Dilsiz yönetimindeki 19 KS 822 plakalı çekici kamyonet ile çarpıştı. Kazada kapısı açılıp yere düşen sürücü Ahmet Dilsiz ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Dilsiz, Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Dilsiz, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı