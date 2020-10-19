Son dakika haberleri | Vietnam'daki heyelanda 11 asker daha hayatını kaybetti
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Son dakika haberleri | Vietnam'daki heyelanda 11 asker daha hayatını kaybetti

19.10.2020 11:09 | Son Güncelleme: 19.10.2020 11:13
Son dakika haberleri | Vietnam'daki heyelanda 11 asker daha hayatını kaybetti

Son dakika dünya haberi... Vietnam'ın orta kesmini vuran heyelan sonucu 11 asker hayatını kaybetti.

Vietnam'ın orta kesmini vuran heyelan sonucu 11 asker hayatını kaybetti.

Vietnam'ın Quang Tri eyaletinde şiddetli yağışların etkisiyle askeri bir kampın bulunduğu bölgede toprak kayması meydana geldi. Yetkililer, kamptaki 11 askerin daha hayatını kaybettiğini ve toplam 14 askerin öldüğünü,11 askeri personelin ise kaybolduğunu açıkladı. Yetkililer, arama kurtarma çalışmalarının devam ettiğini kaydetti.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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