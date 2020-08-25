Son dakika haberleri! Vezne ve güvenlik görevlisini darp ettiği iddia edilen şüpheli gözaltına alındı - KIRKLARELİ
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Son dakika haberleri! Vezne ve güvenlik görevlisini darp ettiği iddia edilen şüpheli gözaltına alındı - KIRKLARELİ

Son dakika haberlerine göre Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde veznedara tokat atan, savurduğu yumruğu kadın güvenlik görevlisine isabet eden kişi gözaltına alındı.

25.08.2020 14:34 | Son Güncelleme: 25.08.2020 14:39

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde veznedara tokat atan, savurduğu yumruğu kadın güvenlik görevlisine isabet eden kişi gözaltına alındı.

Lüleburgaz Belediyesi hizmet binasındaki kamera kayıtlarına yansıyan olayda, arkadaşı ile vezne önünde bekleyen B.P. ile veznedar arasında sözlü tartışma çıktı.

Güvenlik kamera kayıtlarına göre B.P. önce vezne görevlisine tokat attı, ardından veznenin camını kırdı.

Bölgeye gelen özel güvenlik görevlileri tarafından hizmet binasının dışına çıkarılmaya çalışılan şüphelinin savurduğu yumruk kadın güvenlik görevlisine denk geldi.

Şüpheli B.P. gözaltına alınarak emniyet müdürlüğüne götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Son dakika haberleri! Vezne ve güvenlik görevlisini darp ettiği iddia edilen şüpheli gözaltına alındı - KIRKLARELİ

Kaynak: AA

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