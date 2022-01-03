Son dakika haberleri! Vezirköprü'de silahlı kavgada bir kişi yaralandı - Haberler
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Son dakika haberleri! Vezirköprü'de silahlı kavgada bir kişi yaralandı

Son dakika haberleri! Vezirköprü'de silahlı kavgada bir kişi yaralandı
AA / İrfan Ağca - Haberler | Güncel

Gelen son dakika haberine göre Vezirköprü ilçesinde iki kişi arasında çıkan silahlı kavgada bir kişi yaralandı.

ÇINAR, DİYARBAKIR (AA) - Vezirköprü ilçesinde iki kişi arasında çıkan silahlı kavgada bir kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Köprülüler Caddesi Çınar Ağacı mevkisinde M.A ile Y.A. (45) arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine, M.A. tabancayla Y.A'yı bacağından yaraladı.

Polis ekipleri zanlıyı olay yerinde gözaltına aldı.

Yaralı, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Vezirköprü Devlet Hastanesine kaldırıldı.???????

AA / İrfan Ağca - Son Dakika Haberleri

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