Son dakika haberleri! VETERİNER MESLEK YÜKSEKOKULU'NDAKİ ATLAR İÇİN HASAT ZAMANI
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Son dakika haberleri! VETERİNER MESLEK YÜKSEKOKULU'NDAKİ ATLAR İÇİN HASAT ZAMANI

Son dakika haberi: VETERİNER MESLEK YÜKSEKOKULU'NDAKİ ATLAR İÇİN HASAT ZAMANI (Havadan görüntülerle)İhsan DÖRTKARDEŞ-Serdar ALTINTEPE/İSTANBUL, (DHA)- İSTANBUL Üniversitesi-Cerrahpaşa'ya (İÜ-C) bağlı Veteriner Meslek Yüksekokulu'nun (MYO) atlarının ot ihtiyacının bir bölümünü karşılayabilmek amacıyla öğretim...

22.06.2020 10:37 | Son Güncelleme: 22.06.2020 10:52

VETERİNER MESLEK YÜKSEKOKULU'NDAKİ ATLAR İÇİN HASAT ZAMANI (Havadan görüntülerle)

İhsan DÖRTKARDEŞ-Serdar ALTINTEPE/İSTANBUL, (DHA)- İSTANBUL Üniversitesi-Cerrahpaşa'ya (İÜ-C) bağlı Veteriner Meslek Yüksekokulu'nun (MYO) atlarının ot ihtiyacının bir bölümünü karşılayabilmek amacıyla öğretim üyeleri, üniversitedeki arazide ektikleri çayır otunu hasat ederek, ot balyalarını hazırladı.

AMAÇ; ATÇILIK MERKEZİ OLMAK

İstanbul Üniversitesi- Cerrahpaşa Veteriner MYO Müdür Yardımcısı İbrahim Kurban, atçılık tarihinin eski tarihlere uzanmasına rağmen üniversitede eğitiminin yakın geçmişi bulunduğunu söyledi. Kurban, öğrencilerine 2 yıllık eğitimleri boyunca atçılığın her alanında temel eğitimi en iyi biçimde vermeye çalıştıklarını belirterek, "Bu amaçla her branş için maksimum sayıda atı bünyemizde bulundurarak eğitimimizi sürdürüyoruz. Bünyemizdeki atların yem ihtiyacı giderlerimizin büyük bölümünü oluşturuyor. Atların yetiştirilmesinde kaba yemlerin oldukça önemli. Üniversitemizde yıllarca kullanılmayan araziyi temizleyerek ekilebilir hale getirdik, Bu yıl ikinci hasadımızı yaptık." dedi.

Kurban, şöyle konuştu:

"Ekim ayından itibaren bu arazinin gübre, ekim, ilaçlama çalışmalarını sürdürdük. Ardından biçim ve hasat dönemine geçtik. Hasattan sonra ot balyalıyoruz. Bu ot balyalarını atların kış aylarında beslemesinde kullanıyoruz. Çalışmalarımızda bize sürekli destek olan Rektörümüz Prof.Dr. Nuri Aydın'In desteği ile bu faaliyetlerimizi büyütmeyi hedefliyoruz. Balyaları daha önce şehir dışından parayla temin ediyorduk. Şimdi, üniversite arazisinde ürettiğimiz ürünleri atlarda vererek tasarruf sağlarken aynı zamanda, toprağı işler hale de getiriyoruz. Üniversitemizi atçılık merkezi haline getirmek için TJK'nın yanı sıra Tarım ve orman Bakanlığı'ndan da destek bekliyoruz. Örneğin hasatta kullandığımız tarım aletlerini hibe veya geçici olarak aldık. Bu konuda destek sağlanabilir Bunun yanı sıra 10 adet saf kan damızlık atımız var. Arap atlarımızı çiftleştirmek için, tay alabileceğimiz aygırımız yok. Bakanlığa bağlı TİGEM şubeleri ile protokol imzalayarak ücretsiz aşım hakkı talep ederek bu sorunumuzu çözebiliriz."

Son dakika haberleri! VETERİNER MESLEK YÜKSEKOKULU'NDAKİ ATLAR İÇİN HASAT ZAMANI

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

Haberler

Gösteri esnasında bayılan komedyen Darryl Lynn Hughley'in koronavirüse yakalandığı ortaya çıktı Haber
Gösteri esnasında bayılan komedyen Darryl Lynn Hughley'in koronavirüse yakalandığı ortaya çıktı
Acemi askere zorbalık yapan usta askerler hakkında adli ve disiplin işlemi yürütülmesine karar verildi Haber
Acemi askere zorbalık yapan usta askerler hakkında adli ve disiplin işlemi yürütülmesine karar verildi
Koronavirüse sebep olan Çin yeni salgınlara davetiye çıkarıyor! Köpek eti festivali başladı Haber
Koronavirüse sebep olan Çin yeni salgınlara davetiye çıkarıyor! Köpek eti festivali başladı
Ayak ayak üstüne atarken yere düşen şahıs kamerada! Haber
Ayak ayak üstüne atarken yere düşen şahıs kamerada!
Yanına çırak aldığı 6 çocuğa cinsel istismarda bulunan şahıstan 'Bu bir hastalık' savunması Haber
Yanına çırak aldığı 6 çocuğa cinsel istismarda bulunan şahıstan "Bu bir hastalık" savunması
Postacının kavga sırasında ısırılarak kopan kulağı yerine dikilemedi Haber
Postacının kavga sırasında ısırılarak kopan kulağı yerine dikilemedi
Binali Yıldırım çok istediği Meclis Başkanlığı'ndan neden vazgeçti? İşte olayın perde arkası
Binali Yıldırım çok istediği Meclis Başkanlığı'ndan neden vazgeçti? İşte olayın perde arkası
Balkona kurdukları güneş paneli sayesinde 7 yıldır elektrik faturası ödemiyorlar
Balkona kurdukları güneş paneli sayesinde 7 yıldır elektrik faturası ödemiyorlar
Kardeşinin katil zanlısını pompalı tüfekle eşi ve kızının yanında öldürdü
Kardeşinin katil zanlısını pompalı tüfekle eşi ve kızının yanında öldürdü
Bodrum'da tatil yapan Şeyma Subaşı, kaldığı otelden üstsüz poz paylaştı
Bodrum'da tatil yapan Şeyma Subaşı, kaldığı otelden üstsüz poz paylaştı
Survivor 2020'nin 115. bölüm fragmanı yayınlandı! Sercan yüzleştiği Nisa'ya resti çekti
Survivor 2020'nin 115. bölüm fragmanı yayınlandı! Sercan yüzleştiği Nisa'ya resti çekti
Koronavirüsün konuşulduğu programda doktorlar birbirlerine girdi
Koronavirüsün konuşulduğu programda doktorlar birbirlerine girdi
İşveren temsilcileriyle yapılan toplantıya Erdoğan'ın sözleri damga vurdu: Yine fatura bana kalacak
İşveren temsilcileriyle yapılan toplantıya Erdoğan'ın sözleri damga vurdu: Yine fatura bana kalacak
Kredi çekme umuduyla telefonuna gelen şifreyi söyleyen astsubay 8 bin lira dolandırıldı
Kredi çekme umuduyla telefonuna gelen şifreyi söyleyen astsubay 8 bin lira dolandırıldı
Haftaya düşüşle başlayan dolar 6,84'ten işlem görüyor
Haftaya düşüşle başlayan dolar 6,84'ten işlem görüyor
Son Dakika: Diyanet, kurban vekalet ücretlerini belirledi
Son Dakika: Diyanet, kurban vekalet ücretlerini belirledi
Yaz ortasında kardan adam yapıp kar topu oynadılar
Yaz ortasında kardan adam yapıp kar topu oynadılar
Son Dakika: Türkiye'de 21 Haziran'da koronavirüs nedeniyle 23 kişi vefat etti, 1192 yeni vaka var
Son Dakika: Türkiye'de 21 Haziran'da koronavirüs nedeniyle 23 kişi vefat etti, 1192 yeni vaka var
ATV ile kara yolunda yaptıkları pes dedirtti! Trafik güvenliğini hiçe saydı
ATV ile kara yolunda yaptıkları pes dedirtti! Trafik güvenliğini hiçe saydı
10 ilimizde salı gününden itibaren kuvvetli sağanak yağış etkili olacak
10 ilimizde salı gününden itibaren kuvvetli sağanak yağış etkili olacak
Haziran enflasyonu yüzde 0,50 gelirse en düşük emekli maaşı 2000 öncesi SSK'lılarda 2.219 TL'ye yükselecek
Haziran enflasyonu yüzde 0,50 gelirse en düşük emekli maaşı 2000 öncesi SSK'lılarda 2.219 TL'ye yükselecek
Elektrik teline takılan uçurtmayı kurtarmak isterken akıma kapılan kızın son sözleri yürek dağladı
Elektrik teline takılan uçurtmayı kurtarmak isterken akıma kapılan kızın son sözleri yürek dağladı
Yayıncı kuruluşun hesaplamasına göre G.Saray kalecisi Okan, topu 18.48 saniye elinde tuttu
Yayıncı kuruluşun hesaplamasına göre G.Saray kalecisi Okan, topu 18.48 saniye elinde tuttu
Koronavirüs nedeniyle annesini kaybeden İtalyan teknik direktör Antonio Filippini, saygı duruşunda gözyaşlarını tutamadı.
Koronavirüs nedeniyle annesini kaybeden İtalyan teknik direktör Antonio Filippini, saygı duruşunda gözyaşlarını...
Avusturya'nın ırkçı başbakanından itiraf: Türkiye'ye mesaj vermek için Yunanistan'a yardım gönderdik
Avusturya'nın ırkçı başbakanından itiraf: Türkiye'ye mesaj vermek için Yunanistan'a yardım gönderdik
Tüm yurdu etkisi altına alan sağanak yağış önümüzdeki hafta da devam edecek: 12 il için uyarı
Tüm yurdu etkisi altına alan sağanak yağış önümüzdeki hafta da devam edecek: 12 il için uyarı
Beş kişinin ölümüne neden olan sel felaketi vatandaşın kamerasına böyle yansıdı
Beş kişinin ölümüne neden olan sel felaketi vatandaşın kamerasına böyle yansıdı
Yıllardır kullandığı bandana ve gözlüğünü çıkarıp poz veren Killa Hakan'ı görenler tanıyamadı
Yıllardır kullandığı bandana ve gözlüğünü çıkarıp poz veren Killa Hakan'ı görenler tanıyamadı
Maaşlarına haciz gelen emekliler, icra müdürlüğüne başvurarak haczi kaldırabilir
Maaşlarına haciz gelen emekliler, icra müdürlüğüne başvurarak haczi kaldırabilir
Emeklinin ve memurun maaşına yapılacak zam oranları belli oldu
Emeklinin ve memurun maaşına yapılacak zam oranları belli oldu
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Celal Adan Ziya Selçuk Kadir Ekinci Devlet Bahçeli Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Ebru Gündeş Mustafa Ceceli Mehmet Ali Erbil Dilan Çiçek Deniz
Spor Ozan Tufan Adem Büyük Bülent Uygun Rıza Çalımbay Tahir Karapınar
Daha Fazla Ateş Bursa Emekli Gaziantep
Şu an buradasınız: Son dakika haberleri! VETERİNER MESLEK YÜKSEKOKULU'NDAKİ ATLAR İÇİN HASAT ZAMANI - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 22.6.2020 11:03:22. #1.15#
title