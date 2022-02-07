Son dakika haberleri... Venezuelalı göçmenlerin bulunduğu şişme bota ateş açılması soncu 1 bebek öldü

Karayipler'deki ada ülkesi Trinidad ve Tobago sahillerine yaklaşan ve Venezuelalı göçmenleri taşıyan şişme bota ateş açılması sonucu bir bebek hayatını kaybetti.

Yerel basında çıkan habere göre, Trinidad ve Tobago Sahil Güvenlik ekipleri dur ihtarına uymayan göçmen botuna ateş açtı.

Açılan ateşte göçmen botunda bulunan bir yaşındaki bebek yaşamını yitirdi, bebeğin annesi yaralandı.

Yetkililer, yaptıkları açıklamada, güvenlik güçlerinin kendilerini koruma amaçlı ateş açtığını belirtilerek "Şüpheli botun durdurulması için gemi kornasından megafonla ve işaret fişekleri dahil tüm yöntemlerin kullanılmasına rağmen bot kaçma teşebbüsünde bulunmaya devam etti. Standart protokollere uygun olarak uyarı atışları yapıldı." ifadelerini kullandı.

Çok sayıda kişi kaybolmuştu

Venezuela'da en son 25 Nisan 2021'de mültecileri taşıyan botun batması sonucu biri çocuk üç kişi ölmüş, çok sayıda göçmenin kayıp olduğu duyurulmuştu.

Uluslararası Göç Örgütüne (IOM) göre, ekonomik ve siyasi krizden kaçmak için son 5 yılda 5,4 milyon kişinin Venezuela'yı terk ettiği tahmin ediliyor.

Venezuelalıların göçü, Latin Amerika ve Karayipler'in yakın tarihindeki en büyük göç dalgası olarak öne çıkıyor.