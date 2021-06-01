Son dakika haberleri... Venezuela ordusu Kolombiya sınırında rehin alınan 8 askeri kurtardı
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Son dakika haberleri... Venezuela ordusu Kolombiya sınırında rehin alınan 8 askeri kurtardı

Son dakika haberleri... Venezuela ordusu Kolombiya sınırında rehin alınan 8 askeri kurtardı
Anadolu Ajansı / Sinan Doğan - Haberler | Güncel

Son dakika gelişmesine göre Venezuela Silahlı Kuvvetlerinin, Kolombiya sınırı yakınlarında eski Kolombiya Devrimci Silahlı Kuvvetleri (FARC) üyeleri ve düzensiz silahlı gruplara yönelik operasyonlarında, rehin alınan 8 askerin kurtarıldığı duyuruldu.

Venezuela Silahlı Kuvvetlerinin, Kolombiya sınırı yakınlarında eski Kolombiya Devrimci Silahlı Kuvvetleri (FARC) üyeleri ve düzensiz silahlı gruplara yönelik operasyonlarında, rehin alınan 8 askerin kurtarıldığı duyuruldu.

Venezuela Savunma Bakanı Vladimir Padrino Lopez, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Apure eyaletinde, 11 Mayıs'ta Kolombiyalı silahlı gruplara karşı yapılan operasyonlar sırasında kaçırılan 8 askerin, operasyonla kurtarıldığını belirtti.

Lopez, "Askerler, 31 Mayıs'ta kurtarıldı. Vatansever kardeşlerimizin iyileşmesi için mükemmel bir doktor grubu eşliğinde 8 cesur askerimizle ilgileniyoruz." ifadelerini kullandı.

2 askerin ise kayıp olduğunu belirten Lopez, askerlerin bulunması için operasyonların sürdüğünü bildirdi.

8 askerin rehin alındığı öne sürülmüştü

FARC'ın yeniden silahlanan kanadına bağlı bir grubun, 11 Mayıs'ta Uluslararası Kızılhaç Komitesine yazdığı mektupta, 8 Venezuelalı askeri rehin alındığı iddia edilmişti.

Bakan Lopez, 16 Mayıs'ta yaptığı açıklamada, Apure eyaletinde, 23 Nisan'da Kolombiyalı silahlı gruplara yapılan operasyonlar sırasında 8 askerin kaçırıldığını doğrulamıştı.

Venezuela Silahlı Kuvvetleri'nin 21 Mart'tan bu yana Kolombiya-Venezuela sınırındaki Apure eyaletinde başlattığı operasyonlarda, toplam 16 asker hayatını kaybetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sinan Doğan

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