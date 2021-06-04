Son dakika haberleri | Venezuela, Kolombiya'nın sınırları tek taraflı açma kararına tepki gösterdi

Son dakika haberler... Venezuela, Kolombiya'nın ülkesi ile Şubat 2019'dan bu yana kapalı tuttuğu sınırlarını tek taraflı yeniden açacağını duyurmasının ardından karara tepki gösterdi.

Venezuela, Kolombiya'nın ülkesi ile Şubat 2019'dan bu yana kapalı tuttuğu sınırlarını tek taraflı yeniden açacağını duyurmasının ardından karara tepki gösterdi.

Venezuela Dışişleri Bakanı Jorge Arreaza, yaptığı açıklamada, Kolombiya'nın sınırları tek taraflı açma yönündeki kararını eleştirerek "Venezuela Bolivarcı Cumhuriyeti, Kolombiya hükümetinin, 1 Haziran gecesi tek taraflı sınır kapılarını açma kararını zamansız buluyor ve bunu reddediyor." ifadesini kullandı.

Kolombiya yetkililerini, ikili koordinasyon görüşmeleri için diyaloğa davet eden Arreaza, "Bu tür bir karar, Kolombiya hükümetinin ülkede 36 gündür devam eden protestolardaki insan hakları ihlallerini gizlemek amacıyla dikkatleri başka yöne çekme çabasıdır. Sağlık, ekonomi ve güvenlik konularını tartışmak için diyaloğa hazırız." dedi.

Arreaza, hükümet olarak Kolombiya ile sınır sorunlarına her zaman uluslararası hukuk ve iyi komşuluk ilkesine göre riayet ettiklerini belirterek tek taraflı sınır açmanın iki ülkeye de bir katkısının olmayacağını söyledi.

Kolombiya Dışişleri Bakanlığı, Venezuelalı yetkililerle iletişim kurmaksızın, 2 Haziran'da Venezuela ile kara ve nehir sınırlarının yeniden açıldığını duyurmuştu. Kolombiya, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 17 Mart 2020'de kapattığı sınırları ekonomiyi yeniden canlandırmak ve insani geçişlere açmak için bu kararı aldığını açıklamıştı.

Ülke, 19 Mayıs'ta Brezilya, Peru, Panama ve Ekvador ile kara ve deniz sınırlarını yeniden açma kararı almıştı.

İki ülke ilişkileri Ocak 2019'da koptu

Kolombiya Devlet Başkanı Ivan Duque hükümetinin, Venezuela'da 23 Ocak 2019'da kendini devlet başkanı ilan eden dönemin Ulusal Meclis Başkanı Juan Guaido'yu "meşru devlet başkanı" olarak tanımasının ardından iki ülke ilişkileri kesintiye uğramıştı.

Venezuela hükümeti, 23 Şubat 2019'daki açıklamasında, Kolombiya'nın "ciddi ve yasa dışı tehditlerini" gerekçe göstererek bu ülkeyle olan sınırı geçici olarak kapatma kararı almıştı.

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, 24 Şubat 2019'da basına verdiği demeçte, Kolombiya ile diplomatik ilişkileri kestiklerini, ayrıca Kolombiya Büyükelçisi'ne Venezuela'yı terk etmesi için 24 saat verdiklerini açıklamıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sinan Doğan