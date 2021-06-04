Son dakika haberleri | Venezuela, Kolombiya'nın sınırları tek taraflı açma kararına tepki gösterdi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi
Advertisement

Son dakika haberleri | Venezuela, Kolombiya'nın sınırları tek taraflı açma kararına tepki gösterdi

Son dakika haberleri | Venezuela, Kolombiya'nın sınırları tek taraflı açma kararına tepki gösterdi
Anadolu Ajansı / Sinan Doğan - Haberler | Güncel

Son dakika haberler... Venezuela, Kolombiya'nın ülkesi ile Şubat 2019'dan bu yana kapalı tuttuğu sınırlarını tek taraflı yeniden açacağını duyurmasının ardından karara tepki gösterdi.

Venezuela, Kolombiya'nın ülkesi ile Şubat 2019'dan bu yana kapalı tuttuğu sınırlarını tek taraflı yeniden açacağını duyurmasının ardından karara tepki gösterdi.

Venezuela Dışişleri Bakanı Jorge Arreaza, yaptığı açıklamada, Kolombiya'nın sınırları tek taraflı açma yönündeki kararını eleştirerek "Venezuela Bolivarcı Cumhuriyeti, Kolombiya hükümetinin, 1 Haziran gecesi tek taraflı sınır kapılarını açma kararını zamansız buluyor ve bunu reddediyor." ifadesini kullandı.

Kolombiya yetkililerini, ikili koordinasyon görüşmeleri için diyaloğa davet eden Arreaza, "Bu tür bir karar, Kolombiya hükümetinin ülkede 36 gündür devam eden protestolardaki insan hakları ihlallerini gizlemek amacıyla dikkatleri başka yöne çekme çabasıdır. Sağlık, ekonomi ve güvenlik konularını tartışmak için diyaloğa hazırız." dedi.

Arreaza, hükümet olarak Kolombiya ile sınır sorunlarına her zaman uluslararası hukuk ve iyi komşuluk ilkesine göre riayet ettiklerini belirterek tek taraflı sınır açmanın iki ülkeye de bir katkısının olmayacağını söyledi.

Kolombiya Dışişleri Bakanlığı, Venezuelalı yetkililerle iletişim kurmaksızın, 2 Haziran'da Venezuela ile kara ve nehir sınırlarının yeniden açıldığını duyurmuştu. Kolombiya, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 17 Mart 2020'de kapattığı sınırları ekonomiyi yeniden canlandırmak ve insani geçişlere açmak için bu kararı aldığını açıklamıştı.

Ülke, 19 Mayıs'ta Brezilya, Peru, Panama ve Ekvador ile kara ve deniz sınırlarını yeniden açma kararı almıştı.

İki ülke ilişkileri Ocak 2019'da koptu

Kolombiya Devlet Başkanı Ivan Duque hükümetinin, Venezuela'da 23 Ocak 2019'da kendini devlet başkanı ilan eden dönemin Ulusal Meclis Başkanı Juan Guaido'yu "meşru devlet başkanı" olarak tanımasının ardından iki ülke ilişkileri kesintiye uğramıştı.

Venezuela hükümeti, 23 Şubat 2019'daki açıklamasında, Kolombiya'nın "ciddi ve yasa dışı tehditlerini" gerekçe göstererek bu ülkeyle olan sınırı geçici olarak kapatma kararı almıştı.

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, 24 Şubat 2019'da basına verdiği demeçte, Kolombiya ile diplomatik ilişkileri kestiklerini, ayrıca Kolombiya Büyükelçisi'ne Venezuela'yı terk etmesi için 24 saat verdiklerini açıklamıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sinan Doğan

Kovid-19'la mücadele kapsamında uygulanan aşı miktarı 29 milyon 789 bin 137 oldu
Kovid-19'la mücadele kapsamında uygulanan aşı miktarı 29 milyon 789 bin 137 oldu
Son Dakika | Beyaz Saray, Biden'ın 14 Haziran'da NATO Zirvesindeki temasları kapsamında Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bir araya gelerek ikili ve bölgesel konuları ele...
Son Dakika | Beyaz Saray, Biden'ın 14 Haziran'da NATO Zirvesindeki temasları kapsamında Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bir araya gelerek ikili ve bölgesel konuları ele...
Milli Eğitim Bakanı Selçuk, şu ana kadar 813 bin civarında öğretmenin aşılandığını, haziran ayı sonuna kadar da geri kalan eğitim çalışanlarının...
Milli Eğitim Bakanı Selçuk, şu ana kadar 813 bin civarında öğretmenin aşılandığını, haziran ayı sonuna kadar da geri kalan eğitim çalışanlarının...
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fatma Şahin Meral Akşener Devlet Bahçeli İbrahim Aydemir Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Bergen Müge Anlı Beren Saat Ebru Gündeş
Spor Mert Günok Fatih Terim Burak Yılmaz Ahmet Nur Çebi Mustafa Denizli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son dakika haberleri | Venezuela, Kolombiya'nın sınırları tek taraflı açma kararına tepki gösterdi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 4.6.2021 05:11:23. #1.16#

title