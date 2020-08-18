Son dakika haberleri... Venezuela Dışişleri Bakanı Arreaza, Çavuşoğlu ile ortak basın toplantısı düzenledi Açıklaması Son dakika haberi: Venezuela Dışişleri Bakanı Jorge Arreaza, "Bugün, kültürden hastane ve konut inşaatına kadar Venezuela'da günlük yaşama katkı sağlayacak bir dizi anlaşma imzaladık.

Venezuela Dışişleri Bakanı Jorge Arreaza, "Bugün, kültürden hastane ve konut inşaatına kadar Venezuela'da günlük yaşama katkı sağlayacak bir dizi anlaşma imzaladık. Aynı şekilde Venezuela'dan Türkiye'ye ihraç edilen, pazarlanan ürünleri de genişletmeye devam edeceğiz." dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Venezuela Dışişleri Bakanı Jorge Arreaza, ikili görüşmelerin ve Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) tarafından Macuto Ana Teresa de Jesus Ponce Anne ve Çocuk Hastanesinde yürütülen tadilat projesinin, salona yansıtılan görüntülerle gerçekleşen teslim töreninin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

Arreaza, hastanenin TİKA tarafından yenilendiğine dikkati çekerek, çocukları bu hastanede doğacak ailelerin çocuklarına Türk ismi koymak isteyeceklerini söyledi.

Türkiye ile Venezuela arasındaki ilişkilerin güçlü olduğuna işaret eden Arreaza, "Bunu her zaman açık bir şekilde söylemek gerekir, özellikle 2016'da Venezuela, Türkiye'deki darbe girişimini kınayan ilk ülkelerden biriydi. Buradan yeni bir evre ve iki ülke liderleriyle onların ekipleri arasında bir kardeşlik doğdu. Biz de bu yeni evreye uyum sağladık." diye konuştu.

Arreaza, Çavuşoğlu'nun "İlerleme kaydettik ancak henüz tatmin olamadık" sözlerine atıf yaparak, şöyle devam etti:

"İki güzel ülke arasında çok büyük bir potansiyel, hatta halklar arasında benzerlikler var. Birçok ortak noktamız, bütünleyici ekonomimiz ve ortak sektörlerimiz mevcut. İki ülke arasındaki ilişkiyi, ekonomik ve özellikle ticari ilişkimizi derinleştirmeye devam etmemize engel teşkil edecek hiçbir yaptırım, engel veya herhangi bir durum olmayacak."

"Bir dizi anlaşma imzaladık"

İmzalanan anlaşmalara ilişkin de Arreaza, "Bugün, kültürden hastane ve konut inşaatına kadar Venezuela'da günlük yaşama katkı sağlayacak bir dizi anlaşma imzaladık. Aynı şekilde Venezuela'dan Türkiye'ye ihraç edilen, pazarlanan ürünleri de genişletmeye devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

Arreaza, Venezuela hava sahasının yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle kapalı olduğunu hatırlatarak, Türk Hava Yollarının (THY) hava sahası yeniden açıldığında uçuşlara başlayacak ilk hava yolu şirketi ve bunun büyük haber olacağını kaydetti.

İmzalanan anlaşmalara değinen Arreaza, "Eminim ki, Ankara'ya gittiğimde yalnızca yeni anlaşmalar imzalamayacağız, bugün imzaladığımız anlaşmaların sonuçlarını gözden geçiriyor olacağız." dedi.

Kaynak: AA