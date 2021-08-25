Son dakika haberleri | Venezuela'daki toprak kaymalarında 15 kişi öldü
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Son dakika haberleri | Venezuela'daki toprak kaymalarında 15 kişi öldü

Son dakika haberleri | Venezuela'daki toprak kaymalarında 15 kişi öldü
Anadolu Ajansı / İdris Sülün - Haberler | Güncel

Gelen son dakika haberine göre Venezuela'nın batısında etkili olan şiddetli yağışların yol açtığı toprak kaymalarında 15 kişinin öldüğü bildirildi.

Venezuela'nın batısında etkili olan şiddetli yağışların yol açtığı toprak kaymalarında 15 kişinin öldüğü bildirildi.

BBC'nin haberine göre, Venezuela'nın batısındaki Merida bölgesinde sağanağın ardından dağ köyleri ve sokaklarda şiddetli seller meydana geldi.

Aşırı yağışların neden olduğu heyelanlarda 15 kişi hayatını kaybetti.

Mahalle sakinleri tarafından çekilen fotoğraflarda, selde araçların sürüklendiği ve çamurlu yolların üzerine kaya parçalarının düştüğü görüldü.

Can kayıplarının çoğunun, yoğun yağışlar sonrası Mocoties Nehri'nin taşması sonucu sular altında kalan Tovar kasabasında yaşandığı bildirildi.

Yetkililer, Tovar'daki elektrik santralinin hasar gördüğünü ve yöre sakinlerinin elektrik ile telefon bağlantılarının kesildiğini belirtti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İdris Sülün

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