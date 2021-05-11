Son dakika haberleri! Venezuela'da isyancı grupların 8 askeri rehin aldığı iddia edildi
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Son dakika haberleri! Venezuela'da isyancı grupların 8 askeri rehin aldığı iddia edildi

Son dakika haberleri! Venezuela'da isyancı grupların 8 askeri rehin aldığı iddia edildi
Anadolu Ajansı / Muhammed Emin Canik - Haberler | Güncel

Son dakika haberi... BUENOS Kolombiya Devrimci Silahlı Güçleri'nin (FARC) yeniden silahlanan kanadına bağlı bir grubun, Uluslararası Kızılhaç Komitesine (ICRC) yazdığı mektupta 8 Venezuelalı askeri rehin aldığı iddia edildi.

BUENOS Kolombiya Devrimci Silahlı Güçleri'nin (FARC) yeniden silahlanan kanadına bağlı bir grubun, Uluslararası Kızılhaç Komitesine (ICRC) yazdığı mektupta 8 Venezuelalı askeri rehin aldığı iddia edildi.

ICRC, mart ayından bu yana Venezuela ordusuna karşı savaşan isyancı grubun, rehin askerleri teslim etmek için talep ettiği protokollerin yer aldığı mektubu teslim aldığını doğruladı.

Venezuelalı insan hakları örgütü FundaREDES'in de paylaştığı mektupta, 10. Martin Villa Cephesi olarak adlandırılan grubun, 23 Nisan'da Kolombiya-Venezuela sınırındaki Apure eyaletinde Venezuela ordusu ile girilen çatışmada 8 askeri rehin aldığı belirtiliyor.

Askerlerin isim ve rütbelerinin de paylaşıldığı mektupta isyancı grup, "savaş esiri" olarak tanımladığı rehinelerin Birleşmiş Milletler, Venezuela hükümeti ve isyancı grubun üyelerinin de bulunduğu bir komisyona teslim edilmesi için protokollerin uygulanmasını talep ediyor.

Öte yandan, Venezuela hükümeti tarafından askerlerin rehin alınması ile isyancı grubun mektubuna ilişkin açıklama yapılmadı.

Kolombiya'da FARC'ın yeniden silahlanan kanadına mensup gruplarla, Venezuela kuvvetleri arasında iki ülke sınırında mart ayından bu yana çatışmalar yaşanıyor.

Şu ana kadar 12 Venezuelalı asker ve en az 9 isyancının öldüğü çatışmalar nedeniyle bölgede yaşayan yaklaşık 7 bin Venezuelalının Kolombiya'ya sığındığı belirtiliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammed Emin Canik

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