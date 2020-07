Son dakika haberleri... Veliler okul bahçesinde öğretmen seçimi için beklerken virüsü unuttu Son dakika haberlerine göre İZMİR'deki Vali Rahmi Bey İlkokulu'nda, birinci sınıfa başlayacak öğrencilerin velileri, öğretmen seçimi yaparak çocuklarını okula kayıt yaptırdı.

İZMİR'deki Vali Rahmi Bey İlkokulu'nda, birinci sınıfa başlayacak öğrencilerin velileri, öğretmen seçimi yaparak çocuklarını okula kayıt yaptırdı. Okul bahçesine adeta kamp kurarak nöbet tutan veliler, sosyal mesafe kurallarına da uymadı.

Buca ilçesinde, Vali Rahmi Bey İlkokulu'nun velileri, dün sabah saatlerinde, istedikleri öğretmenlerin sınıflarına çocuklarını yerleştirebilmek için sıraya girdi. Saat 11.00 sıralarında başlayan bekleyiş, saat 23.00'e kadar sürdü. Sıranın karışmaması için kendi aralarında liste hazırlayan veliler, istedikleri öğretmenin sınıf kontenjanı dolmadan yer kapmaya çalıştı. Öte yandan okul bahçesinde sandalyeleriyle nöbet tutan bazı velilerin arasında çıkan tartışma, diğerleri tarafından cep telefonuyla kaydedildi. Çıkan tartışmaya ihbar üzerine gelen polis ekipleri müdahale etti. Okul bahçesinde adeta kamp kuran, koronavirüs tedbirlerine de uymayarak sosyal mesafeyi hiçe sayan yüzlerce velinin davranışı, ertesi gün kayıt yaptırmaya gelenleri şaşırttı.

'ŞAKA ZANNETTİK'Okula öğrencisini kaydettirmeye gelen velilerden Zülfiye Kaya, "Dün arkadaşım aradı, 'Öğretmen seçimi için sıra var' dedi. Şaka yapıyorlar zannettim. Arkadaşım 'Baya bir kuyruk olmuş geldim okula çok bekleyeceğiz' dedi. Saat 22.00'de bile buradalarmış ona rağmen çocuğunu ertesi gün yazdırabilmiş. Bu sıra öğretmen seçimi için yapılmış ben ise kayıtlar bugün başlıyor sanıyordum. Şu an bir öğretmeni seçtik. Hepsinin eğitimi bir oluyor ama daha önceden çocuğunu yazdıranlar istediği öğretmeni tercih etti" dedi.Veli Özkan Kaya ise, "Bu sırayı istediği öğretmene çocuğunu yazdırmak için yapıyorlar. İzmir 'de ilk defa böyle bir şey var. Akşam gelmişler sabaha kadar durmuşlar. İlk kez başımıza böyle bir şey geliyor" diye konuştu.'KORONAVİRÜS VAR YAKLAŞMAYIN'Okulun aile birliği başkanı Sinem Karakoyunlar ise, "Okulda öğretmen seçme hakkı var ve veliler kendi aralarında liste yapmış. Bizimle alakalı hiçbir şey yok. Dün sabah saatlerinden beri burada bekliyorlar ve hatta aralarında kavga bile çıktı. Aslında müdür bey konuşmasını yaptı herkes teşekkür etti, 'Böyle bir seçim sunduğunuz için minnettarız' dediler. Bir öğretmeni yükseltmişler ısrarla ona çocuklarını yazdırmak istediler. Öğretmen ayrımı yoktur, her öğretmen baş tacıdır. Çocuğunu yazdıran listeyi diğerine teslim etmiş. Polisler geldi. 'Koronavirüs var yaklaşmayın' diyoruz ama dinleyen olmadı. Bizi de riske attılar. Geçen sene de sıra oldu ama bu kadar büyümemişti. Şu an hala kayıt devam ediyor listelerde boşluklar var. Dışarıdaki insanlar çok abarttılar" dedi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü yetkilileri de, uygulamının bu okul özelinde olduğunu, diğer okullarda böyle bir çalışmanın olmadığını, velilerin istedikleri öğretmenin sınıfına çocuklarını yazdırabildiğini belirtti.

Kaynak: DHA