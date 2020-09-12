Vefat eden hastanın yakınları hastaneyi bastı, 4 polis hafif yaralandı
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Vefat eden hastanın yakınları hastaneyi bastı, 4 polis hafif yaralandı

Vefat eden hastanın yakınları hastaneyi bastı, 4 polis hafif yaralandıGAZİANTEP Şehitkamil Devlet Hastanesi'nde koronavirüs tedavisi gören yakınlarının hayatını kaybetmesi sonucu bir grup, hastane çalışanlarını suçlayarak, yoğun bakım servisini basıp, doktora saldırdı.

12.09.2020 18:36 | Son Güncelleme: 12.09.2020 19:20

Vefat eden hastanın yakınları hastaneyi bastı, 4 polis hafif yaralandı

GAZİANTEP Şehitkamil Devlet Hastanesi'nde koronavirüs tedavisi gören yakınlarının hayatını kaybetmesi sonucu bir grup, hastane çalışanlarını suçlayarak, yoğun bakım servisini basıp, doktora saldırdı. Olayda 4 polis memuru hafif şekilde yaralandı, 5 kişi gözaltına alındı.

Olay, öğleden sonra Şehitkamil Devlet Hastanesi'nin yoğun bakım servisi bölümünde meydana geldi. 3 gündür koronavirüs nedeniyle Yoğun Bakım Ünitesi'nde tedavi gören Halil K., doktorların tüm çabasına rağmen yaşamını yitirdi. Halil K.'nin yakınları ise ölümde hastane ihmali olduğunu iddia ederek doktora saldırdı. Saldırı karşısında doktor ve diğer sağlık çalışanları kendisini odaya kilitledi. Grup, yoğun bakımı servisinin camlarını kırdı. Bu sırada bazı tıbbi malzemeler zarar gördü.

Olayı görenler durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen çok sayıda polis ekibi kalabalığı havaya ateş açarak dağıttı. Arbede sırasında 4 polis hafif şekilde yaralanırken, 5 kişi ise gözaltına alındı.

Vefat eden hastanın yakınları hastaneyi bastı, 4 polis hafif yaralandı

Kaynak: DHA

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