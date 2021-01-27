Son dakika haberleri... Vefa ekipleri, yalnız yaşayan 86 yaşındaki vatandaşı Kovid-19 aşısı için hastaneye götürdü

Son dakika habere göre Evinde yalnız yaşayan 86 yaşındaki Recep Ayman, Gaziosmanpaşa Belediyesi Vefa Sosyal Destek Grubu ekipleri tarafından evinden alınarak götürüldüğü hastanede Kovid-19 aşısı oldu.

Evinde yalnız yaşayan 86 yaşındaki Recep Ayman, Gaziosmanpaşa Belediyesi Vefa Sosyal Destek Grubu ekipleri tarafından evinden alınarak götürüldüğü hastanede Kovid-19 aşısı oldu.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, evinde tek başına yaşayan Recep Ayman, Gaziosmanpaşa Belediyesi Vefa ekipleri tarafından İlçe Kaymakamlığı ve İlçe Sağlık Müdürlüğü ekipleriyle koordinesinde evinden alınarak Kovid-19 aşısı yapılmak üzere özel bir hastaneye götürüldü.

Recep Ayman, aşı yapılmasının ardından yarım saat kadar hastanede müşahede altında tutulduktan sonra vefa ekipleri tarafından evine bırakıldı.

Aşı olduktan sonra duygu ve düşüncelerini dile getiren Ayman, aşı olmaktan duyduğu memnuniyeti ifade ederek, Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta ile belediye ekiplerine teşekkür etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zeynep Rakipoğlu