Son dakika haberleri! VATAN CADDESİ'NDE İKİ ÇARPIŞTI: 1 AĞIR 2 YARALI (1)
Son dakika haberleri... Şahin BOZKURT/İSTANBUL DHAFatih Vatan Caddesi üzerinde iki otomobilin çarpışması sonucu 1'i ağır 2 kişi yaralandı.
25.06.2020 23:17 | Son Güncelleme: 26.06.2020 00:25
Şahin BOZKURT/İSTANBUL DHA
Fatih Vatan Caddesi üzerinde iki otomobilin çarpışması sonucu 1'i ağır 2 kişi yaralandı. Olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaralılara müdahalesi sürüyor.
Kaynak: DHA