Son dakika haberleri: Varol Yaşaroğlu TOÇEV çocuklarıyla bir araya geldi

Son dakika habere göre Kral Şakir karakterine hayat veren Varol Yaşaroğlu, TOÇEV (Tuvana Okuma İstekli Çocuk Eğitim Vakfı)'in destek olduğu öğrencilerle çevrimiçi olarak bir araya geldi.

Kral Şakir karakterine hayat veren Varol Yaşaroğlu, TOÇEV (Tuvana Okuma İstekli Çocuk Eğitim Vakfı)'in destek olduğu öğrencilerle çevrimiçi olarak bir araya geldi. TOÇEV'in destek verdiği 4. ve 5. sınıfta okuyan 100'e yakın öğrenci, Varol Yaşaroğlu ile merak ettiklerini konuştular.

Grafi2000'in kurucusu ve karikatürist Varol Yaşaroğlu, okumak isteyen ancak ailesinin maddi yetersizliği nedeniyle okuyamayan ya da çalışmak zorunda kalan çocuklara tüm eğitim hayatları boyunca maddi ve manevi destek veren TOÇEV çocuklarıyla buluştu. Karnelerini yeni alan öğrencilerle bir araya gelen Yaşaroğlu, yaz tatilinde hayal güçleriyle nasıl karakterler çizebileceklerini, çizgi film karakterlerini ve yeni sezonda çocukları nelerin beklediğini anlattı.

Pandemi sebebiyle uzaktan eğitimin nasıl geçtiğini de konuşan Varol Yaşaroğlu, "Çocukken ben de Pembe Panter gibi çizgi filmleri izler ve orada gördüklerim gibi karakterler çizmeye çalışırdım. Kral Şakir'i çizerken çevremden ilham aldım. Adana dürüm yemeği çok seven bir toplum olduğumuz için Fil Necati gibi bir karakterimizin olması Kral Şakir dizisi için kaçınılmazdı" dedi.

Destekleri için Varol Yaşaroğlu'na teşekkür eden TOÇEV İcra Kurulu Üyesi Bade Takazoğlu, "27 yıldır çocuklarımızın daha iyi bir geleceğe sahip olabilmeleri için çalışıyoruz. Okumak isteyen ancak ailesinin maddi yetersizliği nedeniyle okuyamayan ya da çalışmak zorunda kalan çocuklarımıza tüm eğitim hayatları boyunca maddi ve manevi destek veriyoruz. 'Okumak her çocuğun hakkıdır' diyerek çıktığımız yolda her çocuğu birey olarak kabul edip onların kültürlü, bilgili, uyumlu, üretken olmaları ve toplumsal hayata kazandırılmaları için hiç durmadan çalışıyoruz. Çocuklarımıza kendileri için yeni ufuklar açmaları konusunda bizlere destek olan Varol Yaşaroğlu'na katkıları için teşekkür ederiz. Pandemi nedeniyle uzaktan eğitim ile dönemi kapatan öğrencilerimiz bu etkinlikle en çok sevdikleri çizgi filmler hakkında merak ettiklerini öğrenme şansı yakaladılar" şeklinde konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı