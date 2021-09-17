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Varil bomba gibi patladı: 1 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

- Varil bomba gibi patladı: 1 yaralı Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde bir kişinin solisyon varilini kestiği esnada, varil içinde biriken gaz nedeniyle patlama meydana geldi.

- Varil bomba gibi patladı: 1 yaralı

ZONGULDAK - Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde bir kişinin solisyon varilini kestiği esnada, varil içinde biriken gaz nedeniyle patlama meydana geldi.

Olay, ilçeye bağlı Müftü Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ereğli'de bir reklam firmasında çalışan S.K, ilçede bulunan bir bar için görsel varil hazırlamak isterken boş solisyon varilini kesmeye çalıştı. Bu esnada spiral taşının aşırı ısınmasından dolayı varil içinde biriken gaz basınç nedeniyle patladı. Patlamanın şiddeti ile S.K. yaklaşık 3 metre ileriye savruldu. Olayın yaşandığı yere yakın özel hastaneden gelen sağlık çalışanları yaralının durumunu kontrol ettikten sonra durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıya müdahale etti. Hastanede çalışan bir sağlık çalışanı ise olay yerine gelen sağlık görevlilerine yaralının durumu hakkında detaylı bilgi vererek yardımcı oldu. S.K., yapılan ilk müdahalenin ardından Kdz. Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hemen tedavisine başlanılan yaralının genel durumunun iyi olduğu öğrenildi. Öte yandan patlamanın yaşandığı yere itfaiye ekipleri ve doğalgaz ekipleri de gelerek inceleme yaptı. Ekipler yapılan incelemenin ardından olay yerinden ayrıldı. Yaşanan iş kazası ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Varil bomba gibi patladı: 1 yaralı

Varil bomba gibi patladı: 1 yaralı

Varil bomba gibi patladı: 1 yaralı

Varil bomba gibi patladı: 1 yaralı

Varil bomba gibi patladı: 1 yaralı

Varil bomba gibi patladı: 1 yaralı

Varil bomba gibi patladı: 1 yaralı
İhlas Haber Ajansı / İsmail Yasin Akçın - Son Dakika Haberleri
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