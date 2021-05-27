Varank: "TSE, bölgemizin en etkin kuruluşlarından bir haline gelecek"

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın konuşması Toplu fotoğraf çektirilmesi TSE'nin inşa edilecek kampüs projesi maketinin incelenmesi Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın konuşması Programın sona ermesi ANKARA - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Cumhurbaşkanlığı...