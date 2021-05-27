Varank: "TSE, bölgemizin en etkin kuruluşlarından bir haline gelecek"
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Varank: "TSE, bölgemizin en etkin kuruluşlarından bir haline gelecek"

Anadolu Ajansı / Sıtkı İlanbey - Haberler | Güncel

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın konuşması Toplu fotoğraf çektirilmesi TSE'nin inşa edilecek kampüs projesi maketinin incelenmesi Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın konuşması Programın sona ermesi ANKARA - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Cumhurbaşkanlığı...

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın konuşması

Toplu fotoğraf çektirilmesi

TSE'nin inşa edilecek kampüs projesi maketinin incelenmesi

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın konuşması

Programın sona ermesi ANKARA - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen Türk Standardları Enstitüsünün 60. Olağan Kurul Toplantısı'nda konuştu. (4)

Varank: 'TSE, bölgemizin en etkin kuruluşlarından bir haline gelecek'
Varank: 'TSE, bölgemizin en etkin kuruluşlarından bir haline gelecek'
Varank: 'TSE, bölgemizin en etkin kuruluşlarından bir haline gelecek'
Varank: 'TSE, bölgemizin en etkin kuruluşlarından bir haline gelecek'

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sıtkı İlanbey

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Varank: "TSE, bölgemizin en etkin kuruluşlarından bir haline gelecek" - Haberler
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