Varank: "TSE, bölgemizin en etkin kuruluşlarından bir haline gelecek"
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın konuşması Toplu fotoğraf çektirilmesi TSE'nin inşa edilecek kampüs projesi maketinin incelenmesi Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın konuşması Programın sona ermesi ANKARA - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Cumhurbaşkanlığı...
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın konuşması
Toplu fotoğraf çektirilmesi
TSE'nin inşa edilecek kampüs projesi maketinin incelenmesi
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın konuşması
Programın sona ermesi ANKARA - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen Türk Standardları Enstitüsünün 60. Olağan Kurul Toplantısı'nda konuştu. (4)
Kaynak: Anadolu Ajansı / Sıtkı İlanbey