Son dakika haberleri... Varank: "İstisnasız her okula birer TÜBİTAK Kütüphanesi kazandırıyoruz"
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Son dakika haberleri... Varank: "İstisnasız her okula birer TÜBİTAK Kütüphanesi kazandırıyoruz"

24.09.2020 17:13 | Son Güncelleme: 24.09.2020 17:18

Son dakika habere göre Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Gaziantep TÜBİTAK Kitapları ile buluşuyor etkinliğine katıldı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Gaziantep TÜBİTAK Kitapları ile buluşuyor etkinliğine katıldı.

"(Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST) Bu festival Türkiye'de sivil toplumla kamunun biraraya geldiğinde ne kadar başarılı işlere imza atabileceklerini gösteren önemli bir festival."

"Burada özellikle toplumun her kesiminde bilimi teknolojiyi sevdirmek, Türkiye'nin teknoloji üretim kabiliyetlerini topluma göstererek onlar tarafından sahiplenilmesini sağlamak için gayret gösteriyoruz"

"Anadolu'daki ilk TEKNOFEST çok güzel geçiyor"

"Burada her okula, istisnasız her okula birer TÜBİTAK Kütüphanesi kazandırıyoruz"

"Bu eserlerle yetişen gençlerimiz gelecekte çok önemli işlere imza atacaklar. Bilim yolunda, teknoloji yolunda önemli başarıları elde edecekler"

Son dakika haberleri... Varank: 'İstisnasız her okula birer TÜBİTAK Kütüphanesi kazandırıyoruz'
Son dakika haberleri... Varank: 'İstisnasız her okula birer TÜBİTAK Kütüphanesi kazandırıyoruz'
Son dakika haberleri... Varank: 'İstisnasız her okula birer TÜBİTAK Kütüphanesi kazandırıyoruz'
Son dakika haberleri... Varank: 'İstisnasız her okula birer TÜBİTAK Kütüphanesi kazandırıyoruz'

Kaynak: Anadolu Ajansı / Rıdvan Korkulutaş

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