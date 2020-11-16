Son dakika haberleri... Varank: "HGK-83 (Hassas Güdüm Kiti) operasyonel kullanıma hazır. Bozdoğan ve Gökdoğan hava-hava füzelerinin uçak üzeri sertifikasyon testlerine...
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Son dakika haberleri... Varank: "HGK-83 (Hassas Güdüm Kiti) operasyonel kullanıma hazır. Bozdoğan ve Gökdoğan hava-hava füzelerinin uçak üzeri sertifikasyon testlerine...

16.11.2020 11:47 | Son Güncelleme: 16.11.2020 11:47
Son dakika haberleri... Varank:

Son dakika haberleri: Varank: "HGK-83 (Hassas Güdüm Kiti) operasyonel kullanıma hazır. Bozdoğan ve Gökdoğan hava-hava füzelerinin uçak üzeri sertifikasyon testlerine başladık"

Varank: "HGK-83 (Hassas Güdüm Kiti) operasyonel kullanıma hazır. Bozdoğan ve Gökdoğan hava-hava füzelerinin uçak üzeri sertifikasyon testlerine başladık"

Kaynak: Anadolu Ajansı / Merve Özlem Çakır

İlgili Haberler

Hava koşulları balıkçıları olumsuz etkiliyor
Hava koşulları balıkçıları olumsuz etkiliyor
Havalar soğudu, tatilciler termal tesislere yöneldi
Havalar soğudu, tatilciler termal tesislere yöneldi
Son dakika haberi | Bİtcoin 16,000 doların üzerinde (2)
Son dakika haberi | Bİtcoin 16,000 doların üzerinde (2)
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Gündem İlham Aliyev Mustafa Varank Mustafa Şentop Nikol Paşinyan Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin İrem Derici Timur Selçuk Demet Akalın Yıldız Kenter
Spor Arda Turan Ozan Kabak Fatih Terim Ersun Yanal Rıza Çalımbay
Daha Fazla Rusya Kamera Vaniköy Formula 1
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haberleri... Varank: "HGK-83 (Hassas Güdüm Kiti) operasyonel kullanıma hazır. Bozdoğan ve Gökdoğan hava-hava füzelerinin uçak üzeri sertifikasyon testlerine... - Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 16.11.2020 11:50:24. #1.15#
title