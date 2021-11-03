Son dakika haberleri | Vanlı aileler çocuklarına kavuşmak için HDP İl Başkanlığı önündeki eylemlerini sürdürdü

VAN (AA) - Van'da çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan aileler, partinin il başkanlığı önünde gerçekleştirdikleri eylemlerine bu hafta da devam etti.

Cumhuriyet Caddesi'nde bir araya gelen aileler "Evlat nöbetindeyiz", "Artık yeter, yakamızdan düşün", "Çocuklarımız kimsenin piyonu olmayacak", "Van anneleri evlat nöbetinde", "Çocuklarımızı istiyoruz" ve "Dağları kurtlara kuşlara bırakın" yazılı dövizler taşıdı.

Terör örgütü PKK ve HDP aleyhine slogan atarak HDP İl Başkanlığı önüne kadar yürüyen aileler, partililere tepki gösterdi, çocuklarına teslim olmaları çağrısında bulundu.

Eyleme katılan anne Gülü Ereğli, AA muhabirine, 7 yıldır çocuğundan haber alamadığını söyledi.

Oğlunun HDP tarafından kandırıldığını belirten Ereğli, şöyle konuştu:

"Oğlum bir kediyi dahi incitmemişti. Üniversite öğrencisiydi. Öğretmen olmak istiyordu. Hayallerini çaldılar. Oğlumu kandırdılar. Onu HDP'den istiyorum. HDP ve milletvekilleri haindir. Oğlum Nevzat, gel devletimize teslim ol. Devletimiz büyük bir devlet. Onlara uyma. Onlar vatan haini. Kardeşlerin seni soruyor. Onlara cevap veremiyorum."

Anne Güleser Alkan ise evladının terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırıldığını ifade etti.

Oğlunun teslim olmasını isteyen Alkan, "Yunus, oğlum sana kavuşacağım günü bekliyorum. Eşimi kaybettim, kimsemiz yok. Evladımı kandırarak dağa götürdüler. Liseyi bitirmişti. Askerlik çağındaydı. Onun gidişi bizi perişan etti. Allah'ta onları perişan etsin." diye konuştu.

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