Son dakika haberleri | Van ve Bitlis'te silah kaçakçılığı operasyonu - Haberler
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Son dakika haberleri | Van ve Bitlis'te silah kaçakçılığı operasyonu

AA, Necat Hazar - Güncel
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Son dakika haberleri | Van ve Bitlis'te silah kaçakçılığı operasyonu

Son dakika haberleri... Van ve Bitlis'te silah kaçakçılığı operasyonunda bir kişi gözaltına alındı.

Van ve Bitlis'te silah kaçakçılığı operasyonunda bir kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, 6136 Sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun kapsamında Van ve Bitlis'te eş zamanlı operasyon düzenledi.

???????Operasyonda, Van'da gözaltına alınan şüphelinin evinde yapılan aramada, 3 kurusıkıdan çevirme tabanca, bir antika tabanca, 2 tüfek, 64 fişek, silah parçaları, av bıçağı, matkap, çekiç, mengene, testere, telefon ve muhtelif malzemeler ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

AA / Necat Hazar - Güncel

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