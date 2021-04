Son dakika haberleri! VAN VALİSİ BİLMEZ, KAN DAVALI AİLELERİ BARIŞTIRDI

Edinilen son dakika haberine göre VAN'ın Erciş İlçesi'nde, Baran ve Keleş aileleri arasındaki 2 yıl önce çıkan ve bir kişinin ölümüyle sonuçlanan kan davası, Vali ve Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez'in de devreye girmesiyle barışla sonuçlandı.

VAN'ın Erciş İlçesi'nde, Baran ve Keleş aileleri arasındaki 2 yıl önce çıkan ve bir kişinin ölümüyle sonuçlanan kan davası, Vali ve Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez'in de devreye girmesiyle barışla sonuçlandı.

Erciş ilçesinin Çetintaş Mahallesi'nde 2019 yılında Keleş ve Baran aileleri arasındaki bir husumetten dolayı çıkan kavgada Baran ailesinden 1 kişi hayatını kaybetti. Olaydan sonra her iki aile arasında kan davası başladı. Devlet büyükleri ve Erciş'in ileri gelenlerinin araya girmesiyle uzun çabalar sonrası, iki ailenin fertleri de barış için ikna edilince tören yapıldı. İlçenin Çetintaş Mahallesi'nde yapılan törene, Vali Mehmet Emin Bilmez, AK Parti Van Milletvekili Abdulahat Arvas, Erciş Kaymakamı Nuri Mehmetbeyoğlu, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yüksel Yiğit ve her iki aile fertleri katıldı. Kuran'ı Kerim tilaveti ve dualarla başlayan törende, her iki ailenin büyükleri Osman Keleş ve Cevdet Baran el sıkışarak barıştı.

Vali Bilmez, güzel bir barış törenine şahitlik ettiği için mutlu olduğunu belirterek, '2 yıl önce iki aile arasındaki bir husumet kötü bir olaya dönüştü. Bize düşen ise, bunu sulhla sonuçlandırmak. Tatsız bir olay yaşanmış. Bunu da büyütmeye çalışanlar da olmuştur. Ama bunlara fırsat vermeyeceğiz. Dinimiz emrediyor ki, bir toplumda insanları iyiliğe yöneltip kötülükten alıkoyanlar olursa o topluluğa bereket yağar. Eğer o toplum bundan yoksun kalırsa, bela ve musibet yağar. İşte bu hayır işinde de birçok kişinin emeği oldu. Hepsine çok teşekkür ediyorum. Bugünden sonra birbirimizi affediyoruz. Birbirinize söz verdiniz. Söz vermek Müslümanlık ve insanlığımızın gereğidir. Bu işi bozmaya çalışanlara fırsat vermeyeceğiz. Kardeşliğimizi, birlik ve beraberliğimizi pekiştireceğiz dedi.

Barış töreni, iki aile büyüğünün el sıkışması ile son buldu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı