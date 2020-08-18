Son dakika haberleri! Van polisinden 'koronavirüs' denetimleri
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Son dakika haberleri! Van polisinden 'koronavirüs' denetimleri

Son dakika haberleri: VAN Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, normalleşme süreci ile birlikte tekrar açılan kafe, restoran, kıraathane ve benzeri işletmelere yönelik denetimler gerçekleştirdi.

Son dakika haberleri! Van polisinden 'koronavirüs' denetimleri
18.08.2020 12:43 | Son Güncelleme: 18.08.2020 13:46

VAN Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, normalleşme süreci ile birlikte tekrar açılan kafe, restoran, kıraathane ve benzeri işletmelere yönelik denetimler gerçekleştirdi. Parklarda oturan, banka ve PTT önlerindeki kuyrukta bekleyenleri sosyal mesafe konusunda uyaran ekipler, maskesi olmayanlara da maske dağıttı.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında Van'da geçici olarak kapatılan ve normalleşme sürecinde 1 Haziran'dan itibaren yeniden hizmete başlayan kafe, kıraathane, kuaför, mağaza gibi işletmeler, Van Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Toplumsal Destekli Polislik Şubesi ekiplerince denetlendi. Kadın polislerin de aralarında bulunduğu 4 kişilik ekip, açık çay bahçeleri, kafe, kuaförlük hizmeti veren işletmelerde denetim yaptı. Denetimlerde sosyal mesafe, hijyen şartları, maske takılması, masa ve sandalye düzeni başta olmak üzere alınması gereken bütün tedbirler yerinde incelenip, pandemi sürecinde neler yapılması gerektiği ile ilgili bilgiler verildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Toplumsal Destekli Polislik Şube Müdürlüğü'nde görevli polis memurları Ayşegül İnce, Tülay Altınmakas, Kadir İnan ve Mert Can Yücel, denetim yaptıkları işletme sahiplerine; müşterilerin çok yakın oturmaması gerektiğini belirterek, maske kullanımının kendileri ve toplum sağlığı için faydalı olacağı uyarısında bulundu. Polis ekipleri, maskesi olmayanlara da maske dağıttı.'HERKESİN SAĞLIĞI BİZİM İÇİN ÖNEMLİ'Polis memuru Ayşegül İnce, kent merkezinin en işlek caddeleri, banka ve PTT önleri ile işletmelerde pandemi denetimleri yapıp, vatandaşı bilgilendirdiklerini söyledi. İnce, "Maske kullanımı ve hijyen kuralları ile ilgili bilgiler verdik. Maskesi olmayanlara da maske verdik. En az aralarında 1,5 metre mesafe olması gerektiğini tüm vatandaşlarımıza tekrar tekrar söylüyoruz. Hijyen kuralları ile ilgili de ellerini en az 20 saniye süreyle sık sık yıkamaları konusundan bahsettik. Lütfen bizlere, emniyet güçlerimize kendi sağlıkları için yardımcı olsunlar. Gerekli zamanlarda da yaşlılarımızın evde kalmasını, iş ve işlemleri olanların da mutlaka maskelerini takarak dışarıda işlerini yapmalarını istiyoruz. Herkesin sağlığı bizim için önemli. Yaşlılarımızın, çocuklarımızın ve tüm vatandaşlarımızın bu kurallara uymasını istiyoruz. Bu denetimlerimiz her gün devam ediyor. Bundan sonra da sürecek" dedi.Polis memuru Kadir İnan ise pandemi sürecinde denetimlerini aralıksız sürdürdüklerini söyledi. İnan, "Her gün vatandaşlarımızı caddelerde, iş yerlerinde, toplu mekanlarda, parklara gelerek onları uyarıyoruz. Onları hala virüsün bitmediği, hala tedbirlerin devam ettiği konusunda uyarıyoruz. Maskesi olmayan vatandaşlarımıza maske temin ediyoruz. İş yerlerine kendi ve vatandaşların güvenlikleri hakkında bilgilendirmeler yapıyoruz" diye konuştu.Polis ekiplerinin yaptığı denetimleri takdir ettiğini söyleyen Eyüp Ateş de "Vatandaşlardan rica ediyorum. Maske kullansınlar, sosyal mesafeyi korusunlar. Olan yine bize oluyor. Bu konuda büyük çaba sarf eden sağlık ekipleri ve polis ekiplerinin çalışmalarına da yazık. Lütfen sağlığımız için onlara yardımcı olalım" dedi.

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Kaynak: DHA

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