Son dakika haberleri! Van polisi, iş yerlerinde Kovid-19 denetimi yaptı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Son dakika haberleri! Van polisi, iş yerlerinde Kovid-19 denetimi yaptı

Son dakika haberi... Van İl Emniyet Müdürlüğü Toplumsal Destekli Polislik (TDP) Şube Müdürlüğü ekipleri, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında, kafe, restoran, kıraathane ve benzeri işletmeleri denetledi.

Son dakika haberleri! Van polisi, iş yerlerinde Kovid-19 denetimi yaptı
18.08.2020 16:21 | Son Güncelleme: 18.08.2020 16:56

Van İl Emniyet Müdürlüğü Toplumsal Destekli Polislik (TDP) Şube Müdürlüğü ekipleri, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında, kafe, restoran, kıraathane ve benzeri işletmeleri denetledi.

TDP Şube Müdürlüğü ekipleri, denetimlerde, vatandaşları, hijyen, maske kullanımı ve sosyal mesafe kurallarına uyma konusunda uyardı. Ekipler, maskesi olmayan vatandaşlara da maske dağıttı.

Ekipte görev yapan polis memuru Ayşegül İnce, kent merkezinin en işlek caddeleri, banka ve PTT önleri ile işletmelerde salgın denetimleri gerçekleştirip, vatandaşı bilgilendirdiklerini söyledi.

Polis memuru Kadir İnan da maske kullanımı ve sosyal mesafe kurallarına uymayan vatandaşlara gerekli uyarıların yapıldığını belirterek, "Onları hala virüsün bitmediği, tedbirlerin devam ettiği konusunda uyarıyoruz. İş yerlerine, kendi ve vatandaşların güvenlikleri hakkında bilgilendirmeler yapıyoruz." dedi.

Vatandaşlar da sağlık için denetim yapan polis ekiplerine teşekkür etti.

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Kaynak: AA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Erzincan'da koronavirüs vaka sayıları arttı acil olmayan ameliyatlar ertelendi Güncel
Erzincan'da koronavirüs vaka sayıları arttı acil olmayan ameliyatlar ertelendi
Eski erkek arkadaşını öldüren kadının ifadesi ortaya çıktı: Sinirlerime hakim olamadım 3. Sayfa
Eski erkek arkadaşını öldüren kadının ifadesi ortaya çıktı: Sinirlerime hakim olamadım
Eda Taşpınar, oyuncu Çağrı Atakan ile aşk yaşamaya başladı Magazin
Eda Taşpınar, oyuncu Çağrı Atakan ile aşk yaşamaya başladı
Kan donduran kaza! Romanyalı pop star Tavy Pistiu, kendi ölümünü kaydetti Magazin
Kan donduran kaza! Romanyalı pop star Tavy Pistiu, kendi ölümünü kaydetti
Dünyaca ünlü şarkıcı Julio Iglesias'ın son görüntüsü kahretti! İki kadının yardımıyla ancak yürüyebiliyor Magazin
Dünyaca ünlü şarkıcı Julio Iglesias'ın son görüntüsü kahretti! İki kadının yardımıyla ancak yürüyebiliyor
Trafik kazası yapan aracın değer kaybını sigorta karşılıyor! İşte parayı almanız için izlemeniz gereken yol Ekonomi
Trafik kazası yapan aracın değer kaybını sigorta karşılıyor! İşte parayı almanız için izlemeniz gereken yol
Son Dakika: Askeri hareketliliğin yaşandığı Mali'de Meclis Başkanı ve bir bakan alıkonuldu
Son Dakika: Askeri hareketliliğin yaşandığı Mali'de Meclis Başkanı ve bir bakan alıkonuldu
MASFED Başkanı Erkoç: Sıfır araçlar en geç kasım ayında Türkiye'ye gelir, ikinci el fiyatları düşer
MASFED Başkanı Erkoç: Sıfır araçlar en geç kasım ayında Türkiye'ye gelir, ikinci el fiyatları düşer
Son Dakika: Yarın 81 ilde koronavirüs denetimi yapılacak
Son Dakika: Yarın 81 ilde koronavirüs denetimi yapılacak
Asıl tehlike evinizde! Vakaların yüzde 80'i koronavirüse evinde yakalandı
Asıl tehlike evinizde! Vakaların yüzde 80'i koronavirüse evinde yakalandı
Tebdili kıyafetle denetime çıkan kaymakamı kimse tanıyamadı
Tebdili kıyafetle denetime çıkan kaymakamı kimse tanıyamadı
Lüks cipin camından sarkıp makineli tüfekle kaldırımdakileri böyle taradı
Lüks cipin camından sarkıp makineli tüfekle kaldırımdakileri böyle taradı
7 yaşındaki çocuğun burnuna kaçan Lego parçası 2 sene sonra düştü
7 yaşındaki çocuğun burnuna kaçan Lego parçası 2 sene sonra düştü
Taksiciler arasında meydan muharebesi yaşandı! 1 ölü, 14 gözaltı
Taksiciler arasında meydan muharebesi yaşandı! 1 ölü, 14 gözaltı
Usta oyuncu Cüneyt Arkın, Kuruluş Osman'ın kadrosuna katıldı
Usta oyuncu Cüneyt Arkın, Kuruluş Osman'ın kadrosuna katıldı
Öldü sanılıp morga konulan kadının yaşadığı ortaya çıktı
Öldü sanılıp morga konulan kadının yaşadığı ortaya çıktı
Yan yatan minibüs mahalleyi karıştırdı! Sıkışanları kurtarmak için seferber oldular
Yan yatan minibüs mahalleyi karıştırdı! Sıkışanları kurtarmak için seferber oldular
Ticaret Bakanlığı'nın düzenlemesiyle e-ticarette fahiş fiyat ve stokçuluk son bulacak
Ticaret Bakanlığı'nın düzenlemesiyle e-ticarette fahiş fiyat ve stokçuluk son bulacak
Balıkesir'de düğünler ile 65 yaş üstündeki vatandaşlara yönelik kısıtlama
Balıkesir'de düğünler ile 65 yaş üstündeki vatandaşlara yönelik kısıtlama
Annesini korumak için babasını öldüren gence ilk celsede tahliye
Annesini korumak için babasını öldüren gence ilk celsede tahliye
Kayıp Gülistan'ı arama çalışmaları sonlandırıldı
Kayıp Gülistan'ı arama çalışmaları sonlandırıldı
Koronavirüs tedavisi gören anne ve oğlu hayatını kaybetti
Koronavirüs tedavisi gören anne ve oğlu hayatını kaybetti
Sevgilisine şiddet uyguladığı için yargılanan Ozan Güven'i destekleyen Halit Ergenç, herkesten özür diledi
Sevgilisine şiddet uyguladığı için yargılanan Ozan Güven'i destekleyen Halit Ergenç, herkesten özür diledi
Son Dakika: İletişim Başkanı Altun'dan muhalefete Biden tepkisi: Sizi bekledik
Son Dakika: İletişim Başkanı Altun'dan muhalefete Biden tepkisi: Sizi bekledik
Ebru Polat, kendini ödüllendirmek için 500 bin TL'lik tektaş yüzük aldı
Ebru Polat, kendini ödüllendirmek için 500 bin TL'lik tektaş yüzük aldı
Son Dakika: Türkiye'de 17 Ağustos günü koronavirüs kaynaklı 22 can kaybı, 1233 yeni vaka tespit edildi
Son Dakika: Türkiye'de 17 Ağustos günü koronavirüs kaynaklı 22 can kaybı, 1233 yeni vaka tespit edildi
3 çocuğun kıl payı ölümden döndüğü anlar saniye saniye kamerada!
3 çocuğun kıl payı ölümden döndüğü anlar saniye saniye kamerada!
Araç kullanırken at yarışı oynayan taksici bu kadarına da pes dedirtti
Araç kullanırken at yarışı oynayan taksici bu kadarına da pes dedirtti
Evinde asılı halde bulunan tek çocuk annesi 35 yaşındaki kadından acı haber geldi
Evinde asılı halde bulunan tek çocuk annesi 35 yaşındaki kadından acı haber geldi
Marks & Spencer, koronavirüs nedeniyle 7 bin kişiyi işten çıkarıyor
Marks & Spencer, koronavirüs nedeniyle 7 bin kişiyi işten çıkarıyor
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Oruç Reis Donald Trump Angela Merkel Aylin Nazlıaka Aleksandr Lukaşenko
Magazin Sezen Aksu Ozan Güven Gülben Ergen Tuba Büyüküstün
Spor Can Bartu Fatih Terim Mecnun Otyakmaz Robert Prosinecki Omar Elabdellaoui
Daha Fazla Kaza Türk Bursa Twitter
Şu an buradasınız: Son dakika haberleri! Van polisi, iş yerlerinde Kovid-19 denetimi yaptı - Van
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 18.8.2020 16:56:04. #1.14#
title