Van'da 1 haftada 299 düzensiz kaçak göçmen yakaladı - Haberler
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Van'da 1 haftada 299 düzensiz kaçak göçmen yakaladı

İhlas Haber Ajansı / Yunus Tuğrul - Haberler | Yerel

Van'da 1 haftada 299 düzensiz kaçak göçmen yakaladı Olayla ilgili tespit edilen organizatörlere 135 bin 325 TL idari para cezası uygulanırken, 9 araca da el konuldu Van'da polis ekipleri, 1 haftada yaptıkları değişik çalışmalar kapsamında 299 düzensiz göçmen şahıs yakalanırken, 15 organizatör...

Van'da 1 haftada 299 düzensiz kaçak göçmen yakaladı

Olayla ilgili tespit edilen organizatörlere 135 bin 325 TL idari para cezası uygulanırken, 9 araca da el konuldu

VAN - Van'da polis ekipleri, 1 haftada yaptıkları değişik çalışmalar kapsamında 299 düzensiz göçmen şahıs yakalanırken, 15 organizatör şahıs hakkında adli işlem başlatıldı. Olayla ilgili tespit edilen organizatörlere toplam 135 bin 325 TL idari para cezası uygulanırken, 9 araca da el konuldu.

Van Emniyet Müdürlüğüne bağlı Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, "Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti" yapan şahıs/şahısların deşifresine ve düzensiz göçmenlerin yakalanmasına yönelik olarak çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bu çalışmalar kapsamında 06-12 Eylül 2021 tarihleri arasında yapılan çalışmalar neticesinde; otel, araç ve metruk binalarda 299 düzensiz göçmen şahıs yakalanırken, 15 organizatör şahıs hakkında adli işlem başlatıldı. Suçta kullanılan araç, ev ve otel sahipleri ile tespit edilen organizatörlere gerekli adli işlemle birlikte toplam 135 bin 325 TL idari para cezası uygulanırken, 9 araca da el konuldu.

Van'da 1 haftada 299 düzensiz kaçak göçmen yakaladı

Van'da 1 haftada 299 düzensiz kaçak göçmen yakaladı

Van'da 1 haftada 299 düzensiz kaçak göçmen yakaladı

Van'da 1 haftada 299 düzensiz kaçak göçmen yakaladı

Van'da 1 haftada 299 düzensiz kaçak göçmen yakaladı

Van'da 1 haftada 299 düzensiz kaçak göçmen yakaladı

Van'da 1 haftada 299 düzensiz kaçak göçmen yakaladı

Van'da 1 haftada 299 düzensiz kaçak göçmen yakaladı

Van'da 1 haftada 299 düzensiz kaçak göçmen yakaladı

Van'da 1 haftada 299 düzensiz kaçak göçmen yakaladı

Van'da 1 haftada 299 düzensiz kaçak göçmen yakaladı

Van'da 1 haftada 299 düzensiz kaçak göçmen yakaladı

Van'da 1 haftada 299 düzensiz kaçak göçmen yakaladı

Van'da 1 haftada 299 düzensiz kaçak göçmen yakaladı

Van'da 1 haftada 299 düzensiz kaçak göçmen yakaladı
İhlas Haber Ajansı / Yunus Tuğrul - Son Dakika Haberleri
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Haber: Van'da 1 haftada 299 düzensiz kaçak göçmen yakaladı - Haberler
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