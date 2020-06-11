Son dakika haberleri | VAN Otomobilde 6 kilo metanfetamin ele geçirildi
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Son dakika haberleri | VAN Otomobilde 6 kilo metanfetamin ele geçirildi

Gelen son dakika haberlerine göre Otomobilde 6 kilo metanfetamin ele geçirildiVAN Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Özalp karayolundaki uygulama noktasında durumundan şüphelendikleri otomobilde arama yaptı.

11.06.2020 16:05 | Son Güncelleme: 11.06.2020 16:11

Otomobilde 6 kilo metanfetamin ele geçirildi

VAN Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Özalp karayolundaki uygulama noktasında durumundan şüphelendikleri otomobilde arama yaptı. Narkotik köpeği 'Bozo' ile yapılan detaylı aramada, otomobilin stepne lastiği içerisine zulalanmış 6 kilo 25 gram metamfetamin ele geçirildi. Gözatlına alınan otomobil sürücüsünün, emniyetteki işlemlerinin sürdüğü belirtildi. Van Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Tuşba ilçesi Özalp karayolu bölgesinde uygulama yaptı. Uygulama sırasında, durumundan şüphelendikleri otomobili durduran ekipler, otomobilde arama yaptı. Narkotik köpeği 'Bozo' ile yapılan detaylı aramada, otomobilin stepne lastiği içerisine zulalanmış 6 kilo 25 gram metamfetamin ele geçirildi. Otomobil sürücüsü gözaltına alınırken, emniyetteki işlemlerinin sürdüğü belirtildi.

EMNİYET GENEL MÜDÜRÜ AKTAŞ POLİSLERİ TEBRİK ETTİ

Çeşitli programlara katılmak ve incelemelerde bulunmak üzere beraberindeki heyetle sabah saatlerinde Van'a gelen Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş da operasyonun yapıldığı bölgeye giderek, operasyona katılan polisleri tebrik etti. Aktaş, narkotik köpeği 'Bozo' ile fotoğraf çektirdi.

Son dakika haberleri | VAN Otomobilde 6 kilo metanfetamin ele geçirildi

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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