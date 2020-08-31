Son dakika haberleri! VAN Koronavirüsü atlatan Kardiyoloji Uzmanı Dr. Sarıkaya 'Lütfen maskenizi yüzünüzden eksik etmeyin'
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Son dakika haberleri! VAN Koronavirüsü atlatan Kardiyoloji Uzmanı Dr. Sarıkaya 'Lütfen maskenizi yüzünüzden eksik etmeyin'

Son dakika gündem haberine göre Koronavirüsü atlatan Kardiyoloji Uzmanı Dr. Sarıkaya: Lütfen maskenizi yüzünüzden eksik etmeyinKORONAVİRÜSÜ yenerek yeniden görevinin başına dönen Sağlık Bilimleri Üniversitesi Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekim Yardımcısı ve Kardiyoloji Uzmanı Dr.

31.08.2020 09:07 | Son Güncelleme: 31.08.2020 10:47

Koronavirüsü atlatan Kardiyoloji Uzmanı Dr. Sarıkaya: Lütfen maskenizi yüzünüzden eksik etmeyin

KORONAVİRÜSÜ yenerek yeniden görevinin başına dönen Sağlık Bilimleri Üniversitesi Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekim Yardımcısı ve Kardiyoloji Uzmanı Dr. Remzi Sarıkaya, yaşadığı zorlu süreci anlatırken, "Bu süreçte beni en çok mutlu eden kimseye bulaştırmadan bu süreci atlatmam oldu. Bu zinciri sürekli maske takarak kırdım. Lütfen maskenizi yüzünüzden eksik etmeyin" dedi. Sağlık Bilimleri Üniversitesi Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekim Yardımcısı ve aynı zamanda hastanede çocuk hastaların Covid-19 Koordinatörü olan Kardiyoloji Uzmanı Dr. Remzi Sarıkaya, Kurban Bayramı'nın hemen ardından boğaz ağrısı halsizlik ve ateş şikayetiyle hastaneye başvurdu. Evli 2 çocuk babası Dr. Sarıkaya, koronavirüs testinin pozitif çıkması üzerine kendisini evinde izole ederek tedavisine devam etti. Dr. Sarıkaya, 14 günde virüsü yenerek tekrar görevine başladı. GRİPTEN AĞIR SEMPOMLAR VARDI

Dr. Sarıkaya, salgının başlangıcında Van'ın sınır kenti olması nedeniyle tüm hazırlıkları önceden yaptıklarını belirterek, "Tabi bu 5-6 aylık süreçte, halkta olduğu gibi sağlıkçılar da tedirgindi. Mücadale zamanla daha da kuvvetlendi. Bu mücadeleyi verirken ben de maalesef Covid-19 oldum. Tabi ki hastalarla ve doktorlarla temas halindeyim. Bayramdan hemen önce kaptığımı düşünüyorum. Bayram tatilinden sonra semptomlarım başladı ve daha sonra yapılan testim pozitif çıktı. Testten hemen önce hafif, yani çok önemsenmeyecek düzeyde boğaz ağrım oldu. Sabah mesaiye gelmek için uyandığımda yaygın bir vücut ağrısı ile uyandım. Özellikle eklem ağrılarım, halsizlik, bitkinlik ve ateş hissediyordum. Daha önce yaşadığım grip semptomlarımdan daha ağır semptomlar vardı. Bunun üzerine mesaiye değil kovit alanına gittim ve doktor arkadaşlarımın muayenesi sonucunda Covid-19 belirtileri ile kendimi izolasyona almam şartıyla eve gönderildim" dedi. Dr. Sarıkaya, testinin pozitif çıkmasının ardından, tedavisinin evde başladığını ve kendini izole ettiğini söyledi. Sonraki bir kaç günlük süre içinde ağrılarının giderek arttığını belirten Dr. Sarıkaya, özellikle eklem ağrıları ile bacaklarda yanma hissinin kendisini çok rahatsız ettiğini ve uyumakta zorluk çektiğini belirtti.

COVİD OLMADAN 2 GÜN ÖNCE ARKADAŞIMI KAYBETTİM

Bu süreçte kendisini en fazla zorlayan etkeni de anlatan Dr. Sarıkaya, "Test sonucum pozitif çıkmadan 2 gün önce, Covid-19 nedeniyle bir doktor arkadaşım vefat etmişti. Üniversite sürecinde aynı evi paylaştığım Psikiyatri Uzmanı olarak çalışan 35 yaşındaki doktor arkadaşım Mustafa Özlü vefat etmişti. Onun hüznünü yaşarken ben de Covid-19 oldum. Aynı yaş grubundan size yakın birini kaybettiğiniz zaman tabi duygusal olarak daha fazla etkileniyorsunuz. Bu da bende biraz stres oluşturdu. Ailem ve çevremdekiler beni aradıklarında onların seslerindeki endişeyi ve kaygıyı hissedebiliyordum. Bu süre içerisinde evdeyken kapıma polisler geldi ve karantinaya uyup uymadığımı sorguladılar. Bu da beni çok mutlu etti. Tabi ki ben karantinaya uyacaktım. Bu mücadeleyi veren tarafta biri olarak ama herkese bu uygulamanın yapılıyor olması hissi beni çok mutlu etti" dedi.

BAYRAMI ANNE VE BABAMA UZAKTAN EL SALLAYARAK GEÇİRDİM

Çok riskli bir dönemde koronavirüse yakalandığını anlatan Dr. Sarıkaya, "Ben de bu bölgenin insanıyım. Bizim aile bağlarımız çok sıkı oluyor ve ailem de bayram için eve davet ediyordu. Bayramın ilk günü gidip anneme babama uzaktan el salladım. Bu 5-6 aylık süreçte de annemi babamı uzaktan bir kaç kez gördüm. Test sonucum pozitif çıktıktan sonra ailemin yanına gitmemenin ne kadar doğru bir karar olduğunu gördüm. Eğer gitmiş olsam 80 yaşında koah ve tansiyon hastası annemi babamı bu hastalığın içine atmış olacaktım. Tabi durum böyle olunca onlar da gitmememin ne kadar yerinde bir karar olduğunu anladılar. Sağlık Bakanımızın her gün ısrarla üstünde durduğu maskeye, sosyal mesafeye, hijyene ve odamın havalandırılmasına çok dikkat ettim. Bu kurallara uyarak evde beraber yaşadığım 2 çocuğum ve eşime bulaştırmadan bu hastalığı atlatmış oldum. En azından o zinciri kırmış oldum ve bana bulaşan bir hastalığı başkasına bulaştırmadan atlatmış oldum. Bu süreçte özellikle maske takmanın önemine ve sosyal mesafeye çok dikkat etmeleri lazım. Bunun dışında bol bol sıvı ve taze meyve ve sebze tüketmelerini, iyi dinlenmelerini tavsiye edebilirim. Sigara içenlerinde hemen bırakmalarını tavsiye ediyorum. Sigara bu süreçte riski ciddi düzeyde artırıyor" diye konuştu. BELİRTİLERİ OLANLAR HASTANEYE BAŞVURSUNLAR

Vatandaşlara da uyarılarda bulunan Dr. Sarıkaya, "Eğer kendilerinde belirtiler varsa mutlaka bir sağlık kuruluşuna başvursunlar. Gözlemlediğim kadarıyla insanlar belirtileri olduğu halde hastaneye başvurmakta çekinge yaşıyor. Geciktirince teşhis geç konuluyor. Tabi geç konulunca bulaş artıyor maalesef. İnsanlar hastaneye başvurmaya çekinmesinler. Teşhis konduktan sonra uygun izolasyon şartlarına uyduktan sonra veya hastaneye yatış gerekli olduğu zaman bu zincir kırılmış olur" ifadelerini kullandı.

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Son dakika haberleri! VAN Koronavirüsü atlatan Kardiyoloji Uzmanı Dr. Sarıkaya 'Lütfen maskenizi yüzünüzden eksik etmeyin'

Kaynak: DHA

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