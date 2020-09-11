Son dakika haberleri... Van'ın Çatak ilçesi kırsalında Jandarma Özel Harekat birlikleri ile teröristler arasında çıkan...
Bir son dakika haberine göre Van'ın Çatak ilçesi kırsalında Jandarma Özel Harekat birlikleri ile teröristler arasında çıkan çatışmada 3 terörist etkisiz hale getirildi.
11.09.2020 10:07 | Son Güncelleme: 11.09.2020 10:10
Van'ın Çatak ilçesi kırsalında Jandarma Özel Harekat birlikleri ile teröristler arasında çıkan çatışmada 3 terörist etkisiz hale getirildi.
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Kaynak: AA