Son dakika haberleri... Van'ın Çatak ilçesi kırsalında Jandarma Özel Harekat birlikleri ile teröristler arasında çıkan... Bir son dakika haberine göre Van'ın Çatak ilçesi kırsalında Jandarma Özel Harekat birlikleri ile teröristler arasında çıkan çatışmada 3 terörist etkisiz hale getirildi.

Van'ın Çatak ilçesi kırsalında Jandarma Özel Harekat birlikleri ile teröristler arasında çıkan çatışmada 3 terörist etkisiz hale getirildi. Kaynak: AA