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Son dakika haberleri | Van Gölü Orta Ölçekli Sanayi Sitesi binlerce kişiye iş imkanı sağlayacak

Son dakika haberi: Van Gölü Orta Ölçekli Sanayi Sitesi binlerce kişiye iş imkanı sağlayacak -Van Gölü Orta Ölçekli Küçük Sanayi Kooperatif Başkanı Fahri Solmaz: -"Bu proje Van'a hayat verecek" -"Yetkililerin bizi ziyaret etmelerini bekliyoruz" Van Gölü Orta Ölçekli Küçük Sanayi Kooperatifi'nin girişimleri...

21.08.2020 10:11 | Son Güncelleme: 21.08.2020 10:18

Van Gölü Orta Ölçekli Sanayi Sitesi binlerce kişiye iş imkanı sağlayacak

-Van Gölü Orta Ölçekli Küçük Sanayi Kooperatif Başkanı Fahri Solmaz:

-"Bu proje Van'a hayat verecek"

-"Yetkililerin bizi ziyaret etmelerini bekliyoruz"

VAN - Van Gölü Orta Ölçekli Küçük Sanayi Kooperatifi'nin girişimleri sonucu kentte yapılan sanayi sitesi, binlerce kişiye iş imkanı sağlayacak.

Van'da 7 yıl önce Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının kredi desteğiyle Tuşba ilçesinde 700 dönümlük alan üzerinde yapımına başlanılan 'Van Gölü Orta Ölçekli Sanayi Sitesi' çalışmaları devam ediyor. Kalecik Mahallesi'nde çevre yoluna sıfır 700 dönümlük alan üzerine kurulacak olan modern orta ölçekli sanayi sitesinin çalışmaları ile ilgili İHA muhabirine açıklamada bulunan Van Gölü Orta Ölçekli Küçük Sanayi Kooperatif Başkanı Fahri Solmaz, kentte daha önce imalata yönelik bir sanayinin olmadığını ifade ederek, kendilerine gelen yoğun talep üzerine böyle bir projeyi hayata geçirdiklerini söyledi. Yaklaşık 7 yıl önce başlanılan çalışmaların aralıksız sürdüğünü ifade eden Solmaz, "700 dönümlük bir alanda yapılacak olan sanayi sitemiz 300 işyerinden oluşacak. Milletvekillerimizin, yetkili kurumların desteği ile biz bu arsanın tahsisini yaptık ve tapularını aldık. 550 dönüm alanı 14 lira bedelden devlet bize tahsis etti, 130 dönümü de biz aldık. Şimdi burada imar yollarını açacağız. 300 adet olacak olan iş yerlerimizin projelerini de yaptırmışız. Sağ olsun Cumhurbaşkanımız, burayı yatırım programına aldı. Van için, bu esnaf ve sanatkar için çok önemli bir konudur" dedi.

"İlimizin iklim şartlarına uygun modern bir projeyi onaylattık"

Van için çok önemli olan bu projede son zamanlarda gereken desteği alamadıklarının altını çizen Solmaz, "Tamamlanan sanayi sitesindeki iş yerlerinin kurası çekilecek. Sitenin sosyal tesisleri, idare binası, aile sağlık merkezi, spor salonları gibi alanlarının yanı sıra içerisinde bir de mesleki lise olacak. Bu sayede oradaki esnafımız bir yandan atölyelerden çalışacak, bir yanda da orada eğitim görecek vasıflı insanlar haline gelecektir. A'dan Z'ye ilimizin iklim şartlarına uygun modern bir projeyi onaylattık. Ancak gelinen noktada büyüklerimizden, belediye başkanlarımızdan, tüm yetkililerden yardım bekliyoruz. En azından gelip burada bizleri ziyaret etmelerini bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

"Laf ile değil proje ile bu memleketin insanına sahip çıkalım"

Diğer illerde yapılan bu tarz projelerin kısa sürede belli bir noktaya geldiğini vurgulayan Solmaz, "Biz burada 300 yapıyoruz, Bingöl 500 yapıyor. Biz devletten 550 dönüm aldık, onlar 1000 dönüm alıyor. Oraya gittiğimiz zaman gıpta ediyoruz. Bingöl, bizim nüfusumuzun hemen hemen yarısı. Biz kıskanmıyoruz. Orası da bizim şehrimiz gurur duyuyoruz. Ancak bizim ilimizdeki bu yöneticilerin biraz daha bizlere yardımcı olmalarını istiyoruz. Burası kamu yararına yapılan sanayi sitesidir. Burada en düşük iş yerleri 150 metrekare olmak üzere 300, 600 ve 900 metre karelerden oluşuyor. Özellikle kış mevsiminde araçları tamir edecek atölyemiz yoktur. İklim şartlarımız ortada. Ama burası olduğunda hanımefendiler, beyefendiler, iş sahibi, müteahhitlerimiz rahatlıkla gelir hem oturur bu atölyelerde hem de işlerini yaptırır. Bu anlamda yetkililer Allah rızası için bizlere sahip çıksınlar. Hiç kimseyi eleştirmek istemiyoruz ki, eleştiri en aciz bir iştir. Bizler 5 sene yorulalım. Canımızı dişimize takalım, taşın altına gerçekten elimizi koyalım, laf ile değil proje ile bu memleketin esnafına, insanına sahip çıkalım" diye konuştu.

"Burası 10 bin kişiye iş imkanı sağlayacak"

Amaçlarının gelecek nesillere iş imkanı sağlayacak projeler üretmek olduğuna dikkat çeken Solmaz, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Gelecek neslimiz insanca iş yerlerine kavuşsun. Sanayi ve Teknoloji Bakanımız, 'İmar planlarını, yolları açın biz bu sene burayı ihaleye çıkaralım' diyor. İhaleye çıkardığımız zaman burası 3 yılda bitirilecek. Yüzde 70'i devlet, yüzde 30'unu ise biz ödeme yapacağız. Hepimiz devletimizin ve hükümetin sayesinde işyeri sahibi olacağız. Bundan daha güzel bir şey var mı? Burada yaklaşık 10 bin kişi iş sahibi olacak. Ayrıca sanayi sitemiz öyle bir yerde yapıldı ki çevre yoluna sıfır. Burada ne kadar konut yapılacak ve burası ne kadar gelişecek. Bu proje buraya hayat verecek. Sadece sanayi ile bitmeyecek. Çevre yoluna sıfır olan bir yerde böyle bir sanayi projesi onaylanmışsa biz emeği geçenlere teşekkür ediyoruz. Sadece Van'daki yetkililerden çaba istiyoruz, katkı istiyoruz."

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Son dakika haberleri | Van Gölü Orta Ölçekli Sanayi Sitesi binlerce kişiye iş imkanı sağlayacak

Kaynak: İHA

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