Son dakika haberleri... Van Gölü'nde teknenin batması sonucu kaybolan 1 kişinin daha cesedi bulundu
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Son dakika haberleri... Van Gölü'nde teknenin batması sonucu kaybolan 1 kişinin daha cesedi bulundu

Gelen son dakika haberlerine göre Van'da 27 Haziran'da göle açılan teknenin batması sonucu kaybolan kişilerden birinin daha cesedine ulaşıldı.

15.07.2020 12:53 | Son Güncelleme: 15.07.2020 13:10

Van'da 27 Haziran'da göle açılan teknenin batması sonucu kaybolan kişilerden birinin daha cesedine ulaşıldı.

Gevaş ilçesi Altınsaç Mahallesi'nden açılan ve bir daha haber alınamayan tekne ile içindeki kişilerin cesetlerinin çıkarılması için Jandarma İç Güvenlik Timleri, Su Altı Arama Kurtarma (SAK), Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ile Sahil Güvenlik ekipleri, ROW cihazlarıyla Çarpanak Adası açıklarında çalışmalarını sürdürüyor.

Çalışmalarda yabancı uyruklu olduğu değerlendirilen 1 kişinin daha cesedi bulundu. Böylece ulaşılan ceset sayısı 34'e yükseldi.

Ceset, Van Büyükşehir Belediyesi cenaze aracıyla Van Adli Tıp Kurumuna götürüldü.

Olay

Gevaş ilçesi Altınsaç Mahallesi'nde 27 Haziran'da tekneleriyle Van Gölü'ne açılan Sedat ve Medeni Akbaş'tan uzun süre haber alınamaması üzerine mahalle muhtarı güvenlik güçlerine kayıp ihbarında bulunmuştu.

Bunun üzerine gece görüşlü termal kameralı helikopter, İHA ve botlarla göl ile çevresinde yürütülen arama çalışmalarında tekne Çarpanak Adası açıklarında 106,5 metre derinlikte bulunmuş ve 5 kişi tutuklanmıştı.

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Son dakika haberleri... Van Gölü'nde teknenin batması sonucu kaybolan 1 kişinin daha cesedi bulundu

Kaynak: AA

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