Son dakika haberleri! Van Gölü'nde korkulu anlar...Yolcuları kurtarmak için seferber oldular

Son dakika 3. sayfa haberine göre Van Gölü'nde korkulu anlar.

Van Gölü'nde korkulu anlar...Yolcuları kurtarmak için seferber oldular

Karaya oturan teknedeki yolcular büyük korku yaşadı

VAN - Van Gölü'ne açılan gezi teknesi, etkili olan fırtına nedeniyle karaya otururken yolcular ise korku dolu dakikalar yaşadı.

Van'da etkili olan fırtına, Van Gölü'nde de korku dolu anlara neden oldu. Edremit ilçesindeki marinadan yolcu aldıktan sonra Van Gölü'ne açılan bir gezi teknesi, etkili olan fırtına nedeniyle bir süre sonra geri dönüş yaptı. Limana girmek isteyen tekne, fırtına nedeniyle sürüklenerek karaya oturdu. Kıyıla yaklaşık 10 metre kala oturan teknedeki yolcular korku dolu anlar yaşadı. Haber verilmesi üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, halat yardımıyla teknede mahsur kalan yaklaşık 30 yolcuyu kurtarırken, şok geçirenlerin bazıları ise hastaneye kaldırıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yunus Tuğrul