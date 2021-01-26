Son dakika haberleri! Van Eğitim ve Araştırma Hastanesinde atıl durumdaki araçlar hizmete kazandırıldı
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Son dakika haberleri! Van Eğitim ve Araştırma Hastanesinde atıl durumdaki araçlar hizmete kazandırıldı

26.01.2021 18:55 | Son Güncelleme: 26.01.2021 18:58
Son dakika haberleri! Van Eğitim ve Araştırma Hastanesinde atıl durumdaki araçlar hizmete kazandırıldı

Son dakika haberine göre Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesinde atıl durumdaki akülü elektronik hasta transfer aracı, hasta transfer sedyesi ve refakatçi akülü tekerlekli sandalye onarılarak hasta ve hasta yakınlarının hizmetine sunuldu.

Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesinde atıl durumdaki akülü elektronik hasta transfer aracı, hasta transfer sedyesi ve refakatçi akülü tekerlekli sandalye onarılarak hasta ve hasta yakınlarının hizmetine sunuldu.

Hastane Başhekimi Doç. Dr. Sebahattin Çelik, sağlık alanında yenilikler yapmaya devam ettiklerini söyledi.

Vatandaşlara daha kaliteli hizmet vermeyi amaçladıklarını belirten Çelik, "Acil servisimizde atıl durumda olan çok oturgaçlı akülü araç, akülü tekerlekli sandalye ve akülü sedyeleri yeniden aktif hale getirerek halkımızın hizmetine sunduk. Emeklerinden dolayı Op. Dr. Kadir Bartın ve Teknik Destek Müdürü Veysel Aktaş'a teşekkür ederim." diye konuştu.

Başhekim Yardımcısı Bartın ise akülü araçların kesintisiz 8 saat kullanılabildiğini aktardı.

Araçların dar alanlarda da rahat manevra yapabildiğini ifade eden Bartın, "Hastanemizde görevli olan personellerimiz bu araçları kullanarak, hastaları acil servisimizden istediği servislere götürecektir. Halkımıza en iyi, en hızlı ve en kaliteli hizmeti sunmayı amaçlıyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emre Ilıkan

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