Son dakika haberleri! Van'da 'Zeus'lu operasyonlarda 108 kilo uyuşturucu ele geçirildi - Haberler
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Son dakika haberleri! Van'da 'Zeus'lu operasyonlarda 108 kilo uyuşturucu ele geçirildi

Demirören Haber Ajansı / Orhan Aşan - Haberler | Güncel
Son dakika haberleri! Van'da 'Zeus'lu operasyonlarda 108 kilo uyuşturucu ele geçirildi

Son dakika habere göre VAN'ın Tuşba ve Başkale ilçelerindeki operasyonlarda 91 kilo 650 gram eroin ile 16 kilo 572 gram metamfetamin ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.

TUŞBA, VAN (DHA) - VAN'ın Tuşba ve Başkale ilçelerindeki operasyonlarda 91 kilo 650 gram eroin ile 16 kilo 572 gram metamfetamin ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.

Van Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, ilk operasyonda Tuşba ilçesinde tespit edilen iş yerinde, narkotik köpeği ' Zeus' ile yaptığı aramalarda çuvallarda 91 kilo 650 gram eroin ele geçirdi. Polis, Başkale ilçesindeki ikinci operasyonda ise araziye bırakılmış bir çuvalda 16 kilo 572 gram metamfetamin ele geçirdi. Düzenlenen operasyonlarda yakalanan 2 şüpheli ifadeleri alınmak üzere emniyet müdürlüğüne götürüldü.


Son dakika haberleri! Van'da 'Zeus'lu operasyonlarda 108 kilo uyuşturucu ele geçirildi

Demirören Haber Ajansı / Orhan Aşan - Son Dakika Haberleri
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