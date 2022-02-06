Yolu kapalı mahalledeki hamile 4 saatte hastaneye ulaştırıldı - Haberler
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Yolu kapalı mahalledeki hamile 4 saatte hastaneye ulaştırıldı

AA, Necmettin Karaca - Güncel
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Van'ın Erciş ilçesinde, kar ve tipi nedeniyle yolu kapanan mahallede doğum sancısı başlayan kadın, ekiplerin 4 saat süren çalışması sonucu hastaneye ulaştırıldı.

VAN (AA) - Van'ın Erciş ilçesinde, kar ve tipi nedeniyle yolu kapanan mahallede doğum sancısı başlayan kadın, ekiplerin 4 saat süren çalışması sonucu hastaneye ulaştırıldı.

İlçeye 20 kilometre mesafedeki Işıklı Mahallesi'nde yaşayan 24 yaşındaki Rabia Koyukaç'ın doğum sancılarının başlaması üzerine ailesi, sağlık ekiplerinden yardım istedi.

Mahalle yolunun kapalı olması nedeniyle bölgeye Erciş Belediyesi karla mücadele ekipleri ile sağlık ekipleri sevk edildi.

İş makineleriyle açılan yolda ilerleyen sağlık ekipleri, güçlükle ulaştıkları Koyukaç'ı, 4 saat süren çalışmanın ardından ambulansla Erciş Şehit Rıdvan Çevik Devlet Hastanesine kaldırdı.

Durumu iyi olan Koyukaç'ın yakınları, belediye ve sağlık ekiplerine teşekkür etti.

Yolu kapalı mahalledeki hamile 4 saatte hastaneye ulaştırıldı

Yolu kapalı mahalledeki hamile 4 saatte hastaneye ulaştırıldı

Yolu kapalı mahalledeki hamile 4 saatte hastaneye ulaştırıldı

Yolu kapalı mahalledeki hamile 4 saatte hastaneye ulaştırıldı

Yolu kapalı mahalledeki hamile 4 saatte hastaneye ulaştırıldı

Yolu kapalı mahalledeki hamile 4 saatte hastaneye ulaştırıldı

AA / Necmettin Karaca - Güncel

Doğum, kar, Van, Güncel, Haber

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