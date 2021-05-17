Son dakika haberleri! Van'da yaylada hastalanan kişinin yardımına hava ambulansı ulaştı
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Son dakika haberleri! Van'da yaylada hastalanan kişinin yardımına hava ambulansı ulaştı

Son dakika haberleri! Van'da yaylada hastalanan kişinin yardımına hava ambulansı ulaştı
Anadolu Ajansı / Necat Hazar - Haberler | Güncel

Son dakika haberlerine göre Van'ın Gürpınar ilçesinde yaylada hastalanan kişi, hava ambulansıyla il merkezindeki hastaneye kaldırıldı.

Van'ın Gürpınar ilçesinde yaylada hastalanan kişi, hava ambulansıyla il merkezindeki hastaneye kaldırıldı.

İlçeye 100 kilometre uzaklıktaki Akdoğu Mahallesi Nergiztepe Yaylası'nda kalan Adem Teker'in rahatsızlanması üzerine yakınları 112'ye haber verdi.

İl merkezinden yola çıkan UMKE ekipleri, belli bir noktadan itibaren yol olmaması nedeniyle atlar yardımıyla ve yürüyerek yaylaya ulaştı.

İlk müdahalesi burada yapılan Teker'in kara yoluyla hastaneye ulaştırılması mümkün olmayınca hava ambulansı istendi.

Yaylaya inen İl Sağlık Müdürlüğü Acil Sağlık Hizmetlerine bağlı hava ambulansına alınan Teker, Van Ferit Melen Havalimanına getirildi.

Teker, burada bekleyen ambulansla SBÜ Van Eğitim Araştırma Hastanesine kaldırıldı.??????????????

Kaynak: Anadolu Ajansı / Necat Hazar

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