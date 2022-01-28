Son dakika haberleri... Van'da üzerinde kaçak ilaç bulunan şüpheli gözaltına alındı

TUŞBA, VAN (AA) - Van'ın Tuşba ilçesinde polis ekiplerince kaçak ilaçlar ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, suç ve suçlularla mücadele çalışmaları sürüyor.

Bu kapsamda, Asayiş Şube Müdürlüğü Motosikletli Yunus Timlerince şüphe üzerine bir kişi durduruldu.

Şüphelinin üst araması ve yanındaki kolide, 4 bin 451 faturasız ilaç, 73 boş ilaç kutusu ve ilaç satışından elde edildiği değerlendirilen 100 bin lira ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.