Son dakika haberleri... Van'da üzerinde kaçak ilaç bulunan şüpheli gözaltına alındı - Haberler
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Son dakika haberleri... Van'da üzerinde kaçak ilaç bulunan şüpheli gözaltına alındı

AA, Mesut Varol - Güncel
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Son dakika haberleri... Van'da üzerinde kaçak ilaç bulunan şüpheli gözaltına alındı

Son dakika haberine göre Van'ın Tuşba ilçesinde polis ekiplerince kaçak ilaçlar ele geçirildi.

TUŞBA, VAN (AA) - Van'ın Tuşba ilçesinde polis ekiplerince kaçak ilaçlar ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, suç ve suçlularla mücadele çalışmaları sürüyor.

Bu kapsamda, Asayiş Şube Müdürlüğü Motosikletli Yunus Timlerince şüphe üzerine bir kişi durduruldu.

Şüphelinin üst araması ve yanındaki kolide, 4 bin 451 faturasız ilaç, 73 boş ilaç kutusu ve ilaç satışından elde edildiği değerlendirilen 100 bin lira ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

AA / Mesut Varol - Güncel

Polis, Tuşba, İlaç, Van, Güncel, Haber

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