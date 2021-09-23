Son dakika haberleri... Van'da uyuşturucuyla uçağa binmeye çalışan zanlı gözaltına alındı - Haberler
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Son dakika haberleri... Van'da uyuşturucuyla uçağa binmeye çalışan zanlı gözaltına alındı

AA / Necat Hazar - Haberler | Güncel
Son dakika haberleri... Van'da uyuşturucuyla uçağa binmeye çalışan zanlı gözaltına alındı

Son dakika haberler: Van'da, havalimanında uyuşturucuyla yakalanan şüpheli gözaltına alındı.

VAN (AA) - Van'da, havalimanında uyuşturucuyla yakalanan şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, uyuşturucu ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini yürütenlere yönelik çalışmalar devam ediyor.

Bu kapsamda polis ekipleri, Van'dan İzmir'e gitmek için Van Ferit Melen Havalimanı'na gelen bir kişiyi, X-ray cihazından geçerken şüphe üzerine durdurdu.

Şüphelinin üst aramasında iç çamaşırına gizlenmiş 465,97 gram esrar ve 50,82 gram afyon sakızı ele geçirildi.

Şüpheli gözaltına alındı.

Son dakika haberleri... Van'da uyuşturucuyla uçağa binmeye çalışan zanlı gözaltına alındı

Son dakika haberleri... Van'da uyuşturucuyla uçağa binmeye çalışan zanlı gözaltına alındı

AA / Necat Hazar - Son Dakika Haberleri
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Haber: Son dakika haberleri... Van'da uyuşturucuyla uçağa binmeye çalışan zanlı gözaltına alındı - Haberler
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