Son dakika haberleri... Van'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 11 şüpheli hakkında işlem yapıldı
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Son dakika haberleri... Van'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 11 şüpheli hakkında işlem yapıldı

06.02.2021 11:41 | Son Güncelleme: 06.02.2021 11:44
Son dakika haberleri... Van'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 11 şüpheli hakkında işlem yapıldı

Son dakika gündem haberine göre Van'da uyuşturucu ve uyarıcı madde satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda, 11 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

Van'da uyuşturucu ve uyarıcı madde satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda, 11 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kent merkezi ve ilçelerinde haksız kazanç sağlamak amacıyla, uyuşturucu madde ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini yürüten kişilere yönelik çalışmalar sürüyor.

Bu kapsamda Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince torbacı tabir edilen sokak satıcılarına yönelik operasyon düzenlendi.

Operasyonda, 43,69 gram uyuşturucu ve 620 bin lira ele geçirildi.

Yakalanan 11 şüpheli hakkında da "Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak", "uyuşturucu madde nakletmek" suçlarından işlem yapıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yılmaz Kazandıoğlu

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