Son dakika haberleri... Van'da uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı
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Son dakika haberleri... Van'da uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı

Anadolu Ajansı / Necat Hazar - Haberler | Güncel
Son dakika haberleri... Van'da uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı

Edinilen son dakika gelişmesine göre Van'da bir araçta uyuşturucu ele geçirildi, gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

Van'da bir araçta uyuşturucu ele geçirildi, gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünün açıklamasına göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ticareti, nakli veya depolanmasının önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında İpekyolu ilçesinde şüphe üzerine bir aracı durdurdu.

Araçta narkotik köpeği "Bozo" ile yapılan aramada, 2 gram sentetik uyuşturucu, 350 gram metamfetamin, 6 gram kubar esrar, 2,3 gram bonzai, 0,86 gram eroin, 23 uyuşturucu hap, 2 hassas terazi, bir miktar para ve uyuşturucu paketlemeye yarayan küçük kilitli poşetler ele geçirildi.

Gözaltına alınan sürücü İ.T. ile araçtaki Ö.K ve S.K. çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Necat Hazar

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