Son dakika haberleri: Van'da üretilen 13 metrelik yat Van Gölü'ne inmeye hazırlanıyor
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Son dakika haberleri: Van'da üretilen 13 metrelik yat Van Gölü'ne inmeye hazırlanıyor

Son dakika haberleri: Van'da üretilen 13 metrelik yat Van Gölü'ne inmeye hazırlanıyor
Anadolu Ajansı / Necat Hazar - Haberler | Kültür Sanat

Son dakika gelişmesine göre Van'da İş Geliştirme Merkezi'ndeki atölyede üretilen 13 metrelik yat, temmuz ayında Van Gölü'ne indirilecek.

Van'da İş Geliştirme Merkezi'ndeki atölyede üretilen 13 metrelik yat, temmuz ayında Van Gölü'ne indirilecek.

Yatın üretimini yapan firmanın sahibi Metin Öztopçu, AA muhabirine, tüm dünyayı etkisi altına alan pandemiden dolayı insanların deniz araçlarına yöneldiğini söyledi.

Van'da ilk defa 2008 yılında yat üretimine başladıklarını, gelişen teknoloji sayesinde şu an sahil ülkelerinde üretilen yatların benzerlerini yüzde 20 düşük maliyetle hazırladıklarını dile getiren Öztopçu, "Bu yatın ve yatların yapılması kentimiz turizmi ve ekonomisine katma değer sunuyor." dedi.

Van Gölü'nde kullanılan ve demirden yapılan teknelerin zamanla sodalı su nedeniyle korozyona uğradığını belirten Öztopçu, şunları kaydetti:

"Artık tamamıyla marina ve havacılık sektöründe kullanılan özel bir malzeme ve yüzyıllarca sodalı suya dayanıklı bir ürünle yapılıyor. Yurt dışından çok daha fazla talep var. Hollanda'da görüştüğümüz bir iki firmanın bizden talepleri var. Van Gölü turizm açısından bakir bölgelerden birisi, sadece yat yapılmasıyla turizm canlanmaz. Burada öncelikle yatların konaklayabilecekleri koylar ve bu koylarda turistlerin barınması için otellerin olması gerekiyor. "

Öztopçu, yat yapım çalışmasının 40 kişilik bir ekiple sürdürüldüğünü ve temmuz ayı ortalarında kentin ilk lüks yatının Van Gölü ile buluşacağını belirterek, "Bu tür yatların üretimi çok pahalı oluyor hal böyle olunca alıcılar ise bunun güvenliğinden emin olmak zorunda. Ürettiğimiz yatımızın projesi Hollanda'da çizildi, yaklaşık 2 milyona mal olacak. Bu tarzda yatların üretimi batıya doğru gittikçe 5 milyon ve daha fazlasına mal oluyor" diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Necat Hazar

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