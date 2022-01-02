Son dakika haberleri: Van'da tüp patlamasında 1 kişi yaralandı - Haberler
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Son dakika haberleri: Van'da tüp patlamasında 1 kişi yaralandı

Son dakika haberleri: Van'da tüp patlamasında 1 kişi yaralandı
AA / Hakan Sarı - Haberler | Güncel

Edinilen son dakika gelişmesine göre Van'ın Saray ilçesinde mutfak tüpünün patlaması sonucu 1 kişi yaralandı.

VAN (AA) - Van'ın Saray ilçesinde mutfak tüpünün patlaması sonucu 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Kurucan Mahallesi'nde Halim Altıngür'e ait tek katlı evin mutfağında mutfak tüpünün patlaması sonucu yangın çıktı.

Mahalle sakinleri patlama sesi üzerine jandarmaya ihbarda bulundu.

Sevk edilen ekipler, olay yerinde çalışma yaptı. Evde hafif yaralandığı anlaşılan Aygür Altıgür, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalesinin ardından Saray Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yangın ise Özalp ve Saray İtfaiye Grup Amirliği ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Son dakika haberleri: Van'da tüp patlamasında 1 kişi yaralandı

Son dakika haberleri: Van'da tüp patlamasında 1 kişi yaralandı

AA / Hakan Sarı - Son Dakika Haberleri

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