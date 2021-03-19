Son dakika haberleri! Van'da trafik kazası: 4 yaralı
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Son dakika haberleri! Van'da trafik kazası: 4 yaralı

19.03.2021 22:49 | Son Güncelleme: 19.03.2021 22:56
Son dakika haberleri! Van'da trafik kazası: 4 yaralı

Edinilen son dakika haberine göre Van-Özalp karayolunda meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Van-Özalp karayolunda meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Van-Özalp karayolunun 35. kilometresinde meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 01 TB 319 plakalı Renault Megane marka otomobil, kontrolden çıkarak şarampole yuvarlandı. Kazada otomobil içerisinde sıkışan 4 kişiye, Özalp ilçesindeki muhtarlara 'Afet Yönetimi Eğitimi' için giderken kazayı gören Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri müdahale etti. 4 yaralı, sıkıştıkları yerden çıkararak sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralılar bölgeye sevk edilen ambulanslarla Van'daki hastanelere sevk edilerek tedavi altına alındı. - VAN

Son dakika haberleri! Van'da trafik kazası: 4 yaralı
Son dakika haberleri! Van'da trafik kazası: 4 yaralı
Son dakika haberleri! Van'da trafik kazası: 4 yaralı
Son dakika haberleri! Van'da trafik kazası: 4 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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