Van'da trafik kazası: 1 ölü
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Van'da trafik kazası: 1 ölü

İhlas Haber Ajansı / Yunus Tuğrul - Haberler | Yerel

Van'da trafik kazası: 1 ölü Van'ın merkez İpekyolu ilçesinde minibüsün şarampole yuvarlanması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.

Van'da trafik kazası: 1 ölü

VAN - Van'ın merkez İpekyolu ilçesinde minibüsün şarampole yuvarlanması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre kaza, İpekyolu ilçesine bağlı Karakoç Mahallesi yakınlarında meydana geldi. devran Atalay yönetimindeki 65 NV 259 plakalı Ford Transit minibüs, sürücüsünün hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlandı. Kaza sonrası minibüste sıkışan sürücüsü kurtarmak için bölgeye jandarma, 112 Acil Servis ve Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı Erçek İtfaiye Grup Amirliği ekipleri sevke dildi. Kaza sonrası hayatını kaybeden sürücü sıkıştığı yerden çıkarılarak otopsi için Adli Tıp Kurumu Van Şube Müdürlüğüne sevk edildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Van'da trafik kazası: 1 ölü
Van'da trafik kazası: 1 ölü
Van'da trafik kazası: 1 ölü
Van'da trafik kazası: 1 ölü
Van'da trafik kazası: 1 ölü
Van'da trafik kazası: 1 ölü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yunus Tuğrul

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