Son dakika haberleri | Van'da "torbacı" operasyonlarında 30 şüpheli yakalandı

Van'da "torbacı" diye tabir edilen sokak satıcılarına yönelik uyuşturucu operasyonlarında 30 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, uyuşturucu ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini yürütenlere yönelik çalışmalar sürdü.

Bu çerçevede, ekiplerce 27 Ocak-2 Şubat'ta gençlerin yoğun bulunduğu alanlarda, "torbacı" diye tabir edilen sokak satıcılarına yönelik operasyonlar düzenlendi.

Operasyonlarda 2 kilo 14 gram sentetik uyuşturucu, 34,23 gram esrar, 4,21 gram kokain, 4,09 gram eroin ve uyuşturucu hap ele geçirildi, 30 şüpheli gözaltına alındı.