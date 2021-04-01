Van'da TIR'ın dorsesinde 218 kaçak göçmen yakalandı
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Van'da TIR'ın dorsesinde 218 kaçak göçmen yakalandı

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Van'da TIR'ın dorsesinde 218 kaçak göçmen yakalandı

VAN'ın Erciş ilçesinde jandarma ekipleri tarafından durdurulan TIR'ın dorsesinde 218 kaçak göçmen yakalandı.

VAN'ın Erciş ilçesinde jandarma ekipleri tarafından durdurulan TIR'ın dorsesinde 218 kaçak göçmen yakalandı. TIR şoförü gözaltına alınırken, kaçak göçmenler işlemlerinin ardından Van İl Göç İdaresi Geri Gönderme merkezine teslim edilecek. 

Erciş İlçesi Haydarbey Mahallesi'nde bulunan Şeker Fabrikası kavşağında Erciş İlçe Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık Organize Suçlarla Mücadele ekipleri ile JASAT ve Merkez Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, saat 23.30 sıralarında yaptıkları yol kontrolleri sırasında Van'dan Erciş'e doğru seyir halinde bulunan TIR'ı şüphe üzerine durdurarak arama yaptı. Ekiplerin yaptığı aramalarda TIR'ın dorsesinde 142 Afganistan, 33 Pakistan ve 43 Bangladeş uyruklu olmak üzere toplam 218 kaçak göçmen yakalandı. Konuyla ilgili TIR şoförü gözaltına alınırken, kaçak göçmenler ise işlemlerinin ardından Van İl Göç İdaresi Geri Gönderme Merkezine teslim edilecek. 

MARTTA KAMYON VE TIR'DA 226 KAÇAK GÖÇMEN YAKALANMIŞTI

Öte yandan yine Erciş ilçesinde 5 Mart'ta çarptığı bir kişinin ölümüne neden olduktan sonra duran TIR'ın ikinci kat haline getirilen bölmesinde balık istifi 114 kaçak göçmen yakalanırken, 26 Mart'ta ise aynı güzergahta bulunan Muradiye ilçesinin Ünseli Mahallesi'nde jandarma ekiplerini durdurduğu bir kamyonda ise 112 kaçak göçmen bulunmuştu.

- Van
Van'da TIR'ın dorsesinde 218 kaçak göçmen yakalandı
Van'da TIR'ın dorsesinde 218 kaçak göçmen yakalandı
Van'da TIR'ın dorsesinde 218 kaçak göçmen yakalandı
Van'da TIR'ın dorsesinde 218 kaçak göçmen yakalandı
Van'da TIR'ın dorsesinde 218 kaçak göçmen yakalandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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