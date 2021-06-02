Son dakika haberleri: Van'da terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı
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Son dakika haberleri: Van'da terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı

Son dakika haberleri: Van'da terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı
Anadolu Ajansı / Yılmaz Kazandıoğlu - Haberler | Güncel

Son dakika haberler: Van'da terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda aralarında biri gönüllü iki güvenlik korucusunun da bulunduğu 4 şüpheli gözaltına alındı.

Van'da terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda aralarında biri gönüllü iki güvenlik korucusunun da bulunduğu 4 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığınca terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışmalar devam ediyor.

Bu kapsamda, "silahlı terör örgütüne üye olmak, terör örgütüne bilerek isteyerek yardım ve yataklık etmek" suçlarından 5 şüphelinin yakalanması amacıyla operasyon düzenlendi.

Operasyonda, biri gönüllü iki güvenlik korucusunun da aralarında bulunduğu 4 şüpheli gözaltına alındı, diğer şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yılmaz Kazandıoğlu

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