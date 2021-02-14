Son dakika: Terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda 27 şüpheli yakalandı
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Son dakika: Terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda 27 şüpheli yakalandı

14.02.2021 13:33 | Son Güncelleme: 14.02.2021 13:49

Edinilen son dakika gelişmesine göre Van'da terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda 27 zanlı gözaltına alındı.

Van'da terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda 27 zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesi amacıyla çalışmalar sürüyor.

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın 15 Şubat 1999'da yakalanmasının yıl dönümünü bahane ederek taş, molotofkokteyli, havai fişek ve el yapımı patlayıcılarla eylem yapabilecekleri değerlendirilen "DGH" mensuplarına yönelik operasyon düzenledi.

Eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 27 şüphelinin evlerinde kurusıkı tabanca, patlayıcı yapımda kullanılan malzemeler ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

Son dakika: Terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda 27 şüpheli yakalandı
Son dakika: Terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda 27 şüpheli yakalandı
Son dakika: Terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda 27 şüpheli yakalandı
Son dakika: Terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda 27 şüpheli yakalandı

Kaynak: Anadolu Ajansı

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